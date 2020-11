Nella pancia della balena Dal 31 ottobre all'8 novembre torna SEGNI New Generations Festival, la rassegna internazionale d'arte e teatro rivolta a bambini e giovani dai 18 mesi ai 18 anni che quest'anno si svolge in streaming su una piattaforma progettata in collaborazione con esperti dell'età evolutiva

di S.U.

Nell'anno che festeggia Gianni Rodari (lo scorso 23 ottobre i cent'anni della nascita) quello che da quindici anni era uno spazio di creatività, sogno, gioco totalmente a disposizione dei bambini ma anche degli adolescenti, deve fare un passo indietro – o farsi in avanti - e scegliere la virtualità. Torna dal 31 ottobre all'8 novembre SEGNI New Generations Festival, la rassegna internazionale d'arte e teatro rivolta a bambini e giovani dai 18 mesi ai 18 anni, e torna in un'inedita veste, grazie alla creazione di un'innovativa piattaforma digitale necessaria per garantire un'offerta culturale e formativa stimolante a bambini e bambine, ragazze e ragazzi.

Il Festival dalla cornice di Mantova si sposta online su SEGNI IN ONDA, una piattaforma, appunto, progettata in collaborazione con esperti dell'età evolutiva che si propone come prototipo a livello europeo: insomma uno spazio di ricerca per una fruizione artistica di qualità per le nuove generazioni.



‹‹SEGNI manterrà tutti i contenuti che erano previsti – spiega Cristina Cazzola, Direttrice artistica - che verranno registrati a Mantova come in uno studio televisivo a porte chiuse. Il Festival quest'anno sarà un'esperienza diversa dal solito in quanto non esaustiva dell'esperienza teatrale in sé perché l'online non potrà mai sostituire lo spettacolo da vivo, piuttosto sarà un'occasione per coltivare una frequentazione al teatro che resta e resterà sempre un luogo sicuro e di stimolo della cittadinanza e della mente dell'essere umano. Tutto quello che sarà trasmesso su segninonda.org sarà caricato online nel rispetto della professionalità dei lavoratori dello spettacolo con gli adeguati “ristori economici” in modo che siano salvaguardati i parametri di qualità e professionalità della categoria››.



In tutto saranno 300 eventi per 9 giorni di programmazione. Animale simbolo di SEGNI 2020 è – sarà la Balena e il suo disegno è stato affidato a Vinicio Capossela. Nella pancia del “gigante gentile dei mari” Capossela ha disegnato se stesso con un tavolo, un pianoforte e una candela, mentre sta creando. Il ventre della balena diventa così spazio per la creazione artistica, nel quale isolarsi per lasciarsi ispirare, fermarsi a pensare. La pancia della balena è una casa, un rifugio, un posto dove aspettare che passi la tempesta e progettare il futuro.



Tante storie infatti - della letteratura, del mito e del cinema - raccontano come la pancia della balena abbia “ospitato” grandi personaggi, rivelandosi un ambiente nel quale si cresce e ci si trasforma, per ritornare alla vita superando le paure. Così l Festival metaforicamente diventa una “grande pancia di balena” accogliente e ospitale, attraverso la quale compiere un viaggio e dove le storie del teatro aiutano piccoli e grandi spettatori a crescere, superando insieme le paure e affrontando con positività cambiamenti e trasformazioni. Il programma completo sul sito www.segnidinfanzia.org.