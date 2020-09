Nella piccionaia con le sorelle Macaluso Emma Dante in concorso con la sua seconda opera cinematografica originale ed emotiva, tratta dall’omonima pièce teatrale di Cristina Battocletti

Un salto dalle assi del palcoscenico al grande schermo: Emma Dante torna dopo sette anni al Lido con la sua seconda opera cinematografica, Le sorelle Macaluso, tratto dall’omonima pièce teatrale, già premio Ubu, come miglior regia e miglior spettacolo.

Le Macaluso sono cinque - Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella - e abitano in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Vivono del “noleggio” per cerimonie nuziali dei piccioni che allevano poco sopra la loro testa, ma con cui condividono spesso anche la casa, perché i volatili scendono serenamente a zampettare tra cucina e soggiorno. Fanno parte dell’arredo povero, ma bizzarro, decadente e immutabile, come lo è la Palermo mostrata dalla regista. Sembrano felici le sorelle Macaluso, anche nei continui battibecchi fra di loro, perché hanno deciso di andare al mare.

La più piccola delle sorelle, Antonella, ha nove anni; la più grande diciotto. Ciascuna, quando arriva al bagno Charleston, dove si scoprirà, attraverso l’inquadratura di una fotografia, andavano anche i genitori di cui sono rimaste orfane, si rilassa e si diverte a modo proprio. Chi si scherza in acqua, chi gioca con le bambole, chi nuota, chi trova l’amore, chi cerca di arrampicarsi sulle scalette della fatiscente palafitta del Charleston e incappa in un incidente fatale.

Emma Dante divide in capitoli la storia, che procede per progressioni e retrocessioni temporali, mostrandoci le sorelle in gioventù o infanzia, in età adulta e in vecchiaia. L’unica a rimanere immutabile è Antonella (Viola Pusateri), che vive come un fantasma buono nella fantasia delle sorelle.

Grande il lavoro di casting di Maurilio Mangano. «Le bambine non sono state selezionate per una questione di somiglianza fisica - precisa la regista -, ma di omogeneità nel modo di essere. Abbiamo lavorato a lungo nella casa per creare una comunanza di gesti».