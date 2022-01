Nella riforma penale la sfida per riparare il dolore delle vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Far incontrare l’autore del reato e la sua vittima. Per spiegarsi, con l’aiuto di mediatori penali e facilitatori, riconoscere le motivazioni dell’uno e il dolore dell’altro, fare (o ricevere) delle scuse. E arrivare a dare un senso a quello che è accaduto e, in qualche modo, a superarlo. È la sfida della giustizia riparativa, il modello di risoluzione dei conflitti che tiene in considerazione non solo il reo, ma anche la vittima, i suoi diritti e il suo dolore.

Come la ragazzina maltrattata dai compagni che l’accusano di portare sfortuna che incontra uno dei suoi persecutori per riceverne le scuse. O il piromane (condannato) di Sarno, in provincia di Salerno, che, a fine pena, si confronta con sindaco e cittadini.

Sono vicende emerse da alcuni dei progetti finanziati dal ministero della Giustizia, che da anni lavora per diffondere la cultura della giustizia riparativa: una chance nata nell’ambito della giustizia minorile ma che si sta allargando alla sfera degli adulti, finora utilizzata a macchia di leopardo e in assenza di norme specifiche.

Loading...

Carenze che la ministra della Giustizia Marta Cartabia vuole colmare: la riforma del processo penale (legge 134 del 2021), da lei voluta, delega il Governo a stabilire una «disciplina organica» in linea con la direttiva Ue 2012/29: dalle definizioni all’accesso, che prescinde dal tipo e dalla gravità del reato ed è possibile in ogni fase del procedimento e dell’esecuzione della pena, oltre ai nodi dell’accreditamento e della formazione dei mediatori. La giustizia riparativa, ha detto la ministra presentando la relazione al Parlamento sullo stato della giustizia «non è uno strumento di clemenza. Né tanto meno esprime un pensiero debole in materia penale. Al contrario: è uno strumento molto esigente che chiede al trasgressore di assumersi tutta la sua responsabilità di fronte alla vittima e di fronte alla comunità, attraverso incontri liberamente concordati, con l'aiuto di un terzo che favorisce il riconoscimento della verità dell'accaduto». «Con la giustizia riparativa - ha aggiunto - l'ordinamento si apre alla possibilità di un sistema giudiziario in grado di domare la rabbia della violenza e di ricostruire legami civici tra i cittadini».

I progetti

«La giustizia riparativa non è un’utopia ma nasce dalle esperienze concrete già avvenute in molti Stati», ha detto Cartabia chiudendo la Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, la prima del semestre di presidenza italiana, che si è tenuta a Venezia lo scorso dicembre ed è stata dedicata proprio alla giustizia riparativa, a prova del fatto che il tema sia una priorità per la ministra.

In Italia, le «Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa» elaborate nel 2019 dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, diretto da Gemma Tuccillo, hanno dato una cornice ai programmi di giustizia riparativa, per favorire la loro omogeneità. Nei servizi territoriali (uffici interdistrettuali per l’esecuzione penale esterna e centri per la giustizia minorile) il Dipartimento ha censito 16 progetti finanziati e realizzati nel 2019, 48 nel 2020 e 57 nel 2021. Spesso vengono realizzati nell’ambito della messa alla prova, uno strumento creato per i minorenni ma dal 2014 esteso agli adulti, che permette di estinguere i reati meno gravi (la riforma penale ne amplia il raggio d’azione) effettuando attività gratuite che possono includere la riparazione del danno. Inoltre, il Dipartimento ha finanziato 17 progetti l’anno nel 2019, 2020 e 2021 negli istituti penali per minorenni.