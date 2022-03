Nella Russia indebolita dalle sanzioni crolla anche il mercato degli smartphone cinesi

Dall’auto al biomedicale, è incertezza

Intanto Great Wall Motor e Geely, due delle più grandi case automobilistiche cinesi, hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di sospendere le loro attività in Russia, provando a fare un segnale al mercato. Alcuni gruppi cinesi, vorrebbero mantenere le loro ambizioni a lungo termine nel mercato russo, nonostante le condizioni commerciali siano diventate insostenibili. «I marchi stranieri lasciano questo vuoto, ma i consumatori russi probabilmente non sono in grado di acquistare i prodotti cinesi che riempiranno quel vuoto», ha detto al Financial Times Tu Le, amministratore delegato di Sino Auto Insights.

E ne è testimone Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co, un produttore cinese di apparecchiature mediche, che ha assistito all'annullamento di molti ordini da clienti russi poiché il divieto di Swift ha reso loro difficile effettuare pagamenti in dollari o euro. «Riteniamo che il mercato russo abbia molto potenziale e che il Paese avrà bisogno di prodotti cinesi più che mai dopo la guerra. Ma per ora, aspetteremo tempi migliori per entrare nel Paese» ha spiegato un dirigente dell'azienda.

La sensazione, insomma, è quella di una convivenza con l'incertezza. Diverse società cinesi hanno segnalato un maggiore utilizzo dei pagamenti in renminbi da parte dei loro clienti russi, senza però nascondere i problemi. Perché oggi, aprire un conto in renminbi presso la filiale della Bank of China di Mosca, è diventata un'impresa, a causa dell'aumento sproporzionato della domanda. Nelle prossime settimane, quando le sanzioni occidentali diventeranno più asfissianti, la tenuta dell'amicizia «senza limiti» fra Mosca e Pechino sarà messa a dura prova. Perché per ora l'asse commerciale sembra essersi fatto trovare impreparato.