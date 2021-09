Nella selva oscura delle emozioni. Polunin danza con Dante

Ma è proprio la ridondanza effettistica dettata da questo horror vacui pop e surrealistico, in bizzarro contrasto con una danza classica anche troppo retorica e prevedibile nei suoi cliché espressivi, a rendere la pièce deludente giacché al di là della sperimentazione tecnologica stranamente eccede nel ricorrere a stilemi coreografici antichi, non apportando niente di nuovo al potenziale artistico dell'interprete e alle sue intenzioni poetiche.

Paradiso

Esattamente il contrario di quanto ci fa intuire la breve sezione conclusiva del Paradiso (belle musiche astrali di Kirill Richter, set tra buio e luce adamantina, pianeti e figure geometriche firmato da Otto Bubenicek) nella quale il tocco di Jiri Bubenicek, oggi coreografo in ascesa dopo una illustre carriera di danzatore, asciuga intelligentemente ogni possibile vezzo classicistico d'antan e spinge un Polunin di bianco vestito a muoversi in un fluire costante di dinamica tra suolo e aria, in una elegante spirale di movimenti che evocano i moti interiori di un'anima inquieta, che cerca in sé la pace e si interroga sul mistero della vita.

Fascinosa vulnerabilità

Una danza insieme spettacolare e meditativa, un mistico contatto col divino che è in noi – e che è citato dalle maschere che replicano il volto di Polunin: una bella intuizione coreografica, dal respiro più contemporaneo, nella quale il danzatore riesce a rivelare appunto quella fascinosa vulnerabilità che gli è propria. E che emerge, con impercettibile delicatezza, nel breve frammento che Sergei si riserva come autore: Purgatorio su musiche di Gregor Revert e video design in 3 D di Marcella Grimaoux, dove in un serrato tragitto verso la luce, tra scenari in continua mutazione, il danzatore si ritaglia un soliloquio fatto di slanci e sospensioni, pause e rincorse che sembrano un discorso intimo, sincero e toccante, nel quale -come ha avuto modo di dire lui stesso- l'uomo Sergei ha preso finalmente coscienza di “voler assolutamente agire per il bene”.