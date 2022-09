Nella separazione d’oro vale il tenore di vita, ma lei non può arricchirsi oltre il dovuto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le grandi risorse di un imprenditore giustificano un maxi assegno, in caso di separazione, che consenta all’ex moglie un tenore di vita pari a quello goduto durante il matrimonio, ma non giustifica un arricchimento smisurato di quest’ultima. L’ex marito può, infatti, impiegare la sua ricchezza nell’attività professionale o imprenditoriale o accantonarla con fini di risparmio o investimento. Basandosi su questi principi la Cassazione respinge, sul punto, il ricorso di un noto imprenditore che voleva tagliare l’assegno di 60 mila euro al mese destinato alla ex. Ma dice no anche al ricorso incidentale di lei, che aspirava ad un mantenimento più sostanzioso, maggiormente in linea con i redditi dell’ex. La Suprema corte, per quanto riguarda la congruità dell’assegno, è d’accordo con la decisione della Corte d’Appello. Per i giudici territoriali, infatti, la disparità economica tra i coniugi va colmata quanto basta per consentire al coniuge “debole” che beneficia dell’assegno, «di mantenere uno standard di soddisfazione delle proprie esigenze non inferiore a quello precedentemente goduto» ma, avvertono i giudici «una volta superato il predetto livello, le maggiori risorse di cui dispone il coniuge obbligato non può comportare un incremento dell’importo dovuto a tale titolo, traducendosi altrimenti in un’ingiustificata locupletazione dell’avente diritto».

Le risorse economiche investite nell’impresa

Le importanti risorse economiche dunque, possono trovare un’altra destinazione «risultando le stesse suscettibili anche d’impiego nella rispettiva attività professionale o imprenditoriale o di accantonamento a fini di risparmio o d’investimento». La Suprema corte accoglie invece il ricorso dell’imprenditore per quanto riguarda l’addebito della separazione alla ex, aprendo la strada al riconoscimento della responsabilità, esclusa invece dalla Corte d’Appello, perchè, in passato, il ricorrente aveva tollerato una relazione extraconiugale «L’accettazione – si legge nella decisione - da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione», non esclude «la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna». Il ricorrente infatti «aveva chiesto di essere ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre … in tal modo lasciando chiaramente intendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata …era venuta meno, a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà...che aveva determinato il fallimento dell’unione».

Loading...

L’addebito “polveroso” ma resta

Ora sull’addebito la parola torna alla Corte d’Appello. La Suprema corte ha, infatti, respinto la tesi della ex moglie tesa a dimostrare la “polverosità” dell’addebito. Un istituto che, comporterebbe, secondo la difesa della donna «un’ingiustificata disparità di trattamento a danno del coniuge economicamente più debole, privandolo del diritto all’assegno e dei diritti successori» per gli avvocati di lei «un istituto ormai obsoleto, sconosciuto agli ordinamenti di altri Stati membri dell’Unione Europea e non previsto neppure per le unioni civili, equiparate in tutto e per tutto al matrimonio». Per la Cassazione però è inutile tirare in ballo la Cirinnà. Perché, la legge sulle unioni civili (76/2016) non è un utile riferimento per contestare nel giudizio di legittimità la violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione sul divieto di discriminazione e uguaglianza dei coniugi. A differenza di quanto affermato nel ricorso incidentale, la legge Cirinnà tutela le unioni civili, alle quali estende alcune disposizioni dettate per il matrimonio ma non le equipara a quest’ultimo, per il quale l’addebito sopravvive. E, nel caso esaminato, si traduce in una spada di Damocle che pende sul maxi assegno