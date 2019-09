Nella settimana del Qe2 Borse e BTp col turbo. Male Bund e titoli Usa

LEGGI ANCHE / Nuovo Qe da 20 miliardi al mese (senza scadenza) e taglio tassi: il bazooka di Draghi

L’ultima settimana, allo stesso tempo, verrà ricordata perché per la prima volta da quando - nell’aprile 2018 - è iniziata la guerra commerciale tra Usa e Cina, i due Paesi hanno fatto dietrofront su alcuni punti. Dietrofont che equivalgono ai dei passi avanti importanti nell’ottica di arrivare prima a una tregua e poi, si augurano gli investitori, a un accordo definitivo.

Ha cominciato la Cina interrompendo i dazi su 16 prodotti Usa. Hanno risposto gli Usa rimandando di due settimane l’aumento dei dazi dal 25% al 30% su merci cinesi per 250 miliardi di dollari. A inizio ottobre sono previsti dei colloqui che a questo punto potrebbero essere più che interlocutori.

Il tutto a pochi giorni dall’atteso consiglio della Federal Reserve (18 settembre). I mercati danno per scontato un altro taglio dei tassi (dopo quello di luglio) sempre da 25 punti base. Se si osserva l’ultimo dato dell’inflazione Usa (2,4% i prezzi core, depurati per prodotti alimentari ed energetici, ad agosto) non ci sono motivi endogeni per giustificare una manovra accomodante negli Usa.

Se si guarda però al confronto dei tassi internazionali - che impattano inevitabilmente sul mercato delle valute - la Fed potrebbe avere qualche motivo in più (come peraltro chiede da tempo Donald Trump che addirittura vorrebbe tassi azzerati negli Usa e un nuovo quantitative easing) perché giovedì la Bce ha tagliato i tassi (sui depositi) a -0,5% lanciando nuovi acquisti di titoli al ritmo da 20 miliardi di euro al mese.