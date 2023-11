Nella stanza segreta sotto le Cappelle Medicee con Michelangelo

In tutto il mondo si discute sui disegni attribuiti a Michelangelo in quella Stanza Segreta che da questo mese di novembre si visita in quel Museo della Cappelle Medicee, con la sua nuova uscita, assai scenografica, sul piano architettonico grazie all’intervento di Paolo Zermani Associati. Per proteggere i disegni si entra a gruppi di quattro persone alla volta, essendo l’ambiente molto stretto, 10 metri per 3. Ma grande sovviene la meraviglia di trovarsi nel presunto luogo in cui il Buonarroti si nascose nel 1530 per sfuggire all’ira di papa Clemente VII.

