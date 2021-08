Nella terza rivoluzione industriale l’ombra della sostenibilità sociale

Anche per le fonti di energia le ricerche e le sperimentazioni susseguitesi per tre quarti dell’Ottocento risultarono determinanti per il passaggio dall’età del vapore a quella dell’elettricità.

Inoltre si scoprirono in questa fase importanti materiali (come zinco, alluminio, nichel, magnesio, cromo) e furono introdotti appositi metodi per la preparazione di nuove leghe, ferrose e non.

La grande impresa divenne, dagli inizi del nuovo secolo, un modello precipuo di organizzazione non solo in campo economico (in particolare nella chimica applicata, nell’elettricità, nella siderurgia e nel petrolio, che richiedevano investimenti iniziali molto elevati), ma anche sul versante delle istituzioni e delle relazioni sociali.

Essa consentiva sia importanti economie di scala (con la diminuzione dei costi medi di produzione a fronte di un aumento della stessa con l’ampliamento delle dimensioni degli impianti), sia processi di integrazione verticale oppure orizzontale, nonché di diversificazione (con l’allargamento a nuovi prodotti mediante fasi di lavorazione in comune con altre imprese).

A sua volta, nel quadro di una sempre più intensa concentrazione capitalistica, la maggiore complessità della gestione degli impianti e della produzione di massa rese evidente la necessità di introdurre nuovi metodi di analisi e organizzazione del lavoro.