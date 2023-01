Nella Top 10 l’auto più venduta in Europa nel 2022 è la Peugeot 208

Nella Top 10 dei modelli meno inquinanti venduti in Europa, Stellantis piazza due autovetture, la Fiat Nuova 500 Electric e la Peugeot e-208, «mentre la Peugeot 3008 Hybrid è leader in Spagna, la Jeep® Compass 4xe Plug-In Hybrid guida il mercato in Italia e la Peugeot e-208 è l’auto elettrica preferita in Francia».

«Nell’ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, lavoriamo costantemente al nostro obiettivo di essere Carbon Net Zero nel 2038, pronti a lanciare nuovi modelli elettrici già quest’anno» evidenzia Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer di Enlarged Europe.

Volkswagen in una nota diffusa a metà gennaio evidenzia la leadership del Gruppo nel segmento BEV (full electric) in Europa. In linea generale, con 572.100 veicoli completamente elettrici consegnati ai clienti l’anno scorso ha registrato un aumento della quota dal 5,1 al 6,9%. L’obiettivo del Gruppo tedesco è di raggiungere quest’anno un livello di consegne di auto totalmente elettriche pari all’11% In Europa a fronte di un calo complessivo delle consegne nel 2022, «i modelli BEV – rende noto il Gruppo – sono aumentati del 13,4% a 352mila unità», consolidando la leadership in questo segmento in Europa.

Il Gruppo Renault guidato da Luca De Meo si conferma il terzo car maker, per volumi, in Europa nonostante il calo di immatricolazioni, nel 2022, del 2,9% in area Ue con Efta e Uk (Dato Acea). In settimana il Gruppo ha fatto sapere che il marchio Renault, che rappresenta i due terzi delle vendite del gruppo, «è stato il terzo marchio europeo per le vendite di veicoli elettrificati dietro Toyota e Tesla con 228mila unità vendute e un aumento del 12% rispetto al 2021».