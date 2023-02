Nella valle di Gressoney per fare sci alpinismo al chiaro di luna

Per gli appassionati di sci che scelgono il Monterosa, l'occasione per vivere l'emozione di una discesa con la luce artificiale è sulla mitica pista nera “Leonardo David” di Gressoney-Saint-Jean, che apre i battenti in occasioni particolari. Dal 10 febbraio, invece, l'appuntamento è fisso per tutti venerdì nella Valle di Gressoney, dove è possibile praticare sci alpinismo in notturna e percorrere con le pelli i tracciati che salgono da Stafal al Colle Bettaforca, abbinando all'attività sportiva anche un aperitivo o una cena in quota nei ristori Jutz, Sitten e Ristoro Colle Betta, che rimarranno aperti per anche la sera. I percorsi disponibili sono due, la pista Delle Marmotte con uno sviluppo di 2.300 metri e un dislivello positivo di 350 metri e quella che collega Sant'Anna al Colle, con uno sviluppo di 3.100 metri e un dislivello positivo di 550 metri. Per la discesa sono invece accessibili le piste Betta, Delle Marmotte e Diretta Stafal.



