Nelle assicurazioni l’innovazione fatica ancora a trovare una strategia Il 61% delle companie non ha un responsabile unico centrale per l’innovazione, su cui l’83% scommette (ma con budget spesso insufficienti) di Gianni Rusconi

(AdobeStock)

Come si può leggere il dato, estratto da una recente ricerca condotta tra settembre e dicembre 2020 da EY e IIA (Italian Insurtech Association) in collaborazione con Sas, che vede il 61% delle compagnie essere sprovviste di un responsabile unico dell'innovazione a livello centrale?

In diversi modi, ma è certo che non si tratta di un indicatore particolarmente incoraggiante, perché la mancanza di una figura di riferimento deputata a gestire e promuovere la trasformazione digitale in azienda rischia...