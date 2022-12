Nelle classifiche il futuro dell’Italia: la fotografia di 33 anni della nostra storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Senza numeri, non c'è misura. E senza misura manca la consapevolezza di quello che accade, dei trend che cambiano il Paese e dei gap da colmare. È questa la forza dei dati territoriali presentati oggi nella 33ª indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore. Novanta statistiche su base provinciale svelano le urgenze su cui è necessario intervenire e diventano campanelli d'allarme in grado di orientare scelte e strategie. Non solo numeri, dunque, ma strumenti che danno voce alle tante fragilità di questo Paese.

Facciamo due esempi. Negli asili nido italiani ci sono 27,2 posti ogni cento bambini, con differenze che vanno dai 46,8 posti di Ravenna ai 6,2 di Caltanissetta. Conoscere questo indice di copertura si è reso necessario da quando nel 2002 il Consiglio di Barcellona ha fissato l’obiettivo del 33 per cento.

La raccomandazione era quella di arrivarci entro il 2010, ma a 12 anni dalla scadenza, l’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Ed è anche grazie alla forza di questi numeri che oggi nel Pnrr c'è l'investimento da 4,6 miliardi per potenziare le strutture per l'infanzia: l’urgenza di intervenire, soprattutto al Sud, è risultata chiara di fronte alla consapevolezza statistica. Tanto che, seppur con qualche già evidente ritardo, l’obiettivo dichiarato è garantire complessivamente 264.480 nuovi posti entro la fine del 2025.

Al contrario, la carenza di dati determina la difficoltà, se non l'impossibilità, di orientare le politiche. È il caso della disabilità: come sottolinea il progetto DisabledData, che ha l’obiettivo di raccogliere e rendere disponibili informazioni sulla platea coinvolta, non esiste una mappatura ufficiale. Istat nel 2019 ha diffuso una stima di circa 3,1 milioni di persone, pari al 5,2% della popolazione. Inps, in base all’ultimo dato disponibile relativo al 2017, dice che le pensioni di invalidità erano 4,3 milioni.

Ma la mancanza di dati certi, senza dettaglio territoriale, diventa un problema per associazioni, fondazioni ed esperti che discutono dei problemi connessi alla disabilità: gli investimenti (fondi per l’inclusione, l’accesso al lavoro, all’istruzione e allo sport o, ancora, l’eliminazione delle barriere architettoniche) non possono basarsi su evidenze oggettive.