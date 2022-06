Nelle collezioni di Mercedes Benz non può mancare una berlina W116

E’ così che viene utilizzato il V8 da 4,5 litri e 225 CV della 280 SEL 4.5 W108, avente una coppia motrice mostruosa come il consumo, dando vita a quelle 450 SE ed SEL che andarono ad occupare provvisoriamente il vertice della gamma W116. Diciamo provvisoriamente poiché nel 1975 lo stesso diavoletto che ispirò la creazione della 300 SEL 6.3 su base W109 nel 1968, ritornò in azione suggerendo di trapiantare anche sulla W116 il V8 M100 della Mercedes Benz 600, per l’occasione portato a 6,9 litri di cilindrata e 286 CV.

Dotata di sofisticatissime sospensioni idropneumatiche, questa Mercedes si rivelò un’automobile unica al mondo, capace come era di mettere in imbarazzo le Porsche 911 nelle partenze da fermo e contemporaneamente di trasportare quattro persone con un confort principesco; provandola per Quattroruote nel Marzo 1976, Paul Frère concluse il suo agiografico testo con questa frase: “un solo aggettivo può descrivere questa straordinaria vettura: è favolosa!”

Una definizione che fa comprendere l’attuale valutazione di uno di questi esemplari che, purché non sia in versione USA, a parità di condizioni è di circa il quadruplo di quella attribuibile alle altre versioni; che si posiziona sotto i ventimila Euro, importo, quest’ultimo, da prendere in considerazione solo in presenza di esemplari veramente impeccabili e con molti accessori (funzionanti si badi bene: sono macchine che hanno più di quaranta anni).

In tutti i casi ci pare di poter dire che si tratta di automobili che possono interessare principalmente i collezionisti Mercedes Benz, nella cui raccolta essa non può mancare, con la sola eccezione di qualche eccentrico appassionato con necessità di spostamenti piuttosto limitata ed extraurbana che, comperando una 280 per 10/12.000, 00 Euro si ritrova con un mezzo di trasporto personalissimo ed elegante. Potendo inoltre godere di una qualità costruttiva oggi impensabile, e capace di emozionare, con spese di gestione più che affrontabili.