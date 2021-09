Nelle crisi d’impresa salvare sempre tutti non serve a nessuno

4' di lettura

Un sistema efficiente di gestione delle crisi d’impresa è un fattore importante per lo sviluppo di un Paese perché l’evoluzione delle conoscenze e del contesto economico-sociale in via naturale modifica il quadro competitivo nelle varie industrie e persino cambia la rilevanza dei settori, provocando la fine di alcune imprese, la trasformazione di altre e l’avvento di nuove, con un susseguirsi di cambiamenti nelle gerarchie del potere economico.

Questa fase storica, rispetto al passato, appare caratterizzata da una maggiore velocità nei cambiamenti dovuta non solo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, che ha permesso uno straordinario progresso tecnologico, ma anche alla facilità con cui conoscenze, informazioni e opinioni vengono condivise e si diffondono. Ancor di più quindi l’ordinamento giuridico, il funzionamento dei tribunali e le prassi operative di imprese e professionisti dovrebbero consentire di distinguere, rapidamente e correttamente, le aziende in difficoltà finanziarie in grado di trasformarsi e superare così le crisi, dalle aziende che sono destinate a restare in una condizione critica e che perciò sarebbe meglio uscissero dal mercato. Il permanere in vita di aziende non in grado di trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti provoca una cattiva allocazione dei fattori di produzione che restano intrappolati in imprese con scarse prospettive di creazione di ricchezza invece di affluire nelle imprese migliori.

Gli studi mostrano evidenze divergenti sulla misura dell’impatto sulla crescita economica di un Paese che questa inefficiente allocazione delle risorse produce. Tuttavia, potrebbero essere utili ulteriori approfondimenti del tema perché gli effetti negativi dell’incapacità del sistema di separare le imprese che possono essere rilanciate da quelle che non sono più in grado di continuare l’attività con efficacia competitiva sono vasti e incidono su vari ambiti dell’economia di un Paese.

I lavoratori che restano bloccati in aziende con modeste prospettive salvano lo stipendio, ma vedono tarpate le possibilità di crescita professionale, si sentono in una situazione precaria, sono demotivati e si disaffezionano al lavoro, che per loro diviene solo fatica. Al contrario i lavoratori che possono migrare in società innovative e di successo non solo possono migliorare i loro redditi, ma anche il loro umore perché si sentono anch’essi artefici dei risultati positivi, beneficiano degli investimenti di formazione dell’azienda e sono motivati a investire su sé stessi nella speranza di migliorare la loro complessiva situazione di vita.

La diversa condizione tra i primi e i secondi influenza le scelte di consumo e risparmio delle famiglie, le decisioni di investimento nell’educazione professionale e la capacità di adattamento e integrazione sociale. I capitali che rimangono incastrati in imprese senza futuro non solo non generano rendimenti coerenti con i rischi, ma comportano costi e diseconomie. Le banche creditrici devono dedicare risorse, interne ed esterne, con elevate competenze professionali, specializzate nel seguire le crisi, che potrebbero essere utilizzate in attività di sostegno all’economia maggiormente proficue. Inoltre, se le crisi durano a lungo e divengono numerose, le banche si assuefanno a esse finendo col considerarle una normalità ineluttabile e con l’accettarne le conseguenze negative sui propri bilanci: questo atteggiamento, favorito da condizioni di governance inadeguate, è stato una delle cause delle difficoltà di alcune banche italiane molto concentrate nel finanziamento dell’economia dei territori di insediamento.