Nelle crisi familiari più spazio al tribunale ordinario

Verso il tribunale unico

La nuova divisione di competenze tra tribunale per i minorenni e ordinario è lo step di lancio per il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si occuperà di tutte le liti familiari e sui minori. Un tribunale unico, che seguirà un rito unificato, per evitare decisioni e procedimenti conflittuali o doppi. Esso si dividerà in sezioni circondariali e distrettuali – formate da giudici di specifica esperienza – insediate, rispettivamente, nelle sedi di tribunale ordinario e corte d’appello. Le prime seguiranno controversie civili oggi conferite al tribunale ordinario (separazioni, divorzi, responsabilità genitoriale nelle coppie di fatto, unioni civili, convivenze, amministrazioni di sostegno, tutele) o al tribunale per i minorenni, come gli affidi. Le seconde tratteranno le restanti sfere civili del tribunale per i minorenni, come le adozioni, quelle penali e di sorveglianza.

Ma il tribunale unico debutterà più avanti nel tempo: i decreti legislativi attuativi della riforma acquisteranno efficacia dopo due anni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il nuovo schema

1) I ricorsi dei nonni

Il tribunale per i minorenni è sempre competente a decidere sui ricorsi dei nonni per mantenere rapporti con

i nipoti (articolo 317-bis, ultimo comma)

2) La responsabilità genitoriale

Il tribunale per i minorenni decide sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale (articolo 330) e sulla reintegrazione (articolo 332), sui provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (articolo 333) e sull’amministrazione del patrimonio del minore (articoli 334 e 335), a meno che il giudizio non sia “attratto” al tribunale ordinario da un altro pendente o avviato dopo tra le stesse parti in materia di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni, o sulla richiesta del genitore di riconoscere il figlio se l’altro si oppone, sull’impugnazione del riconoscimento, sui provvedimenti della sentenza dichiarativa della filiazione o sulla responsabilità genitoriale. In questi casi il tribunale

per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti

3) Inadempienze e violazioni

Sui ricorsi per inadempienze o violazioni dei genitori (articoli 709-ter) decide il tribunale per i minorenni se è in corso o è avviato dopo un altro giudizio

in materia di responsabilità genitoriale