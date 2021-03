Nelle Fiandre una «cattedrale tecnologica» per il capolavoro dei Van Eyck

Per i visitatori sarà a disposizione un assistente digitale virtuale anche in italiano: occhiali o tablet di realtà aumentata per poter “vedere” anche i segreti dei capolavori (foto Bas Bogaerts).

Capolavori in realtà aumentata

Il visitatore potrà avvalersi di un assistente virtuale digitale personale, disponibile in nove lingue, che lo guiderà da una cappella all’altra attraverso la storia della cattedrale e del Polittico. In ognuna delle cappelle, per mezzo di occhiali oppure di un tablet di realtà aumentata, sarà possibile vedere l’ambiente circostante, ma l’immagine in 3D si sovrapporrà a quella reale, diventando parte integrante dell'esperienza. La visione delle immagini sarà ulteriormente arricchita da una narrazione che trasporterà il visitatore indietro nel tempo, all’epoca in cui il Polittico venne dipinto, e poi attraverso la sua travagliata storia, tra furti e incendi, dal 1432 ad oggi. Si parte dalla Cripta, riprogettata e ampliata, e si termina nella Cappella del Sacramento con il Polittico dell’Agnello Mistico.

La cripta della cattedrale (foto Bas Bogaerts).

Un’accessibilità a tutto tondo

Tra gli ambiziosi obiettivi del nuovo Visitor Centre c’è la garanzia di un’accessibilità moderna e totale. Una sfida importante per un edificio storico come la cattedrale, che ha richiesto l'intervento esperto e la progettazione innovativa e lungimirante di Bressers Architects, uno studio locale di Gent. Se fino ad oggi solo la chiesa inferiore era accessibile, con l’aggiunta di un nuovo ascensore e di scale e la riprogettazione di alcuni degli antichi muri in pietra della cattedrale anche la cripta, il coro, e le cappelle absidali (compresa la cappella Vrij e del Sacramento) saranno interamente accessibili.

Uno scorcio di Gent, capoluogo delle Fiandre orientali, tra Anversa e Bruges.

L’apertura del Visitor Centre, posticipata dal 2020, è il momento di punta di un programma di eventi volti a celebrare Van Eyck sotto il titolo “OMG, Van Eyck was here!” che spaziano dalle arti visive, al teatro, al design, la moda, la gastronomia e la musica.