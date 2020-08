Nelle grandi città il garage in centro rende fino al 6% ll 48,5% degli acquisti è per investimento: i prezzi più cari sono a Roma seguita, a sorpresa, da Verona e Bari di Evelina Marchesini

foto Vinicio

Gli italiani comprano meno case, ma non smettono di comprare box e posti auto. Certo, il trend è in diminuzione, soprattutto nel periodo della pandemia, ma l’attitudine ad acquistare questa tipologia di asset immobiliare non tramonta. E i prezzi restano stabili.

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, in Italia nel primo trimestre del 2020 sono stati compravenduti 67.210 box e posti auto, con un calo del 16,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Secondo i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, poi, nella seconda parte del 2019 si registra nelle grandi città una sostanziale stabilità dei valori, con un +0,1% per i box e i posti auto. Milano si conferma la realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance e le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è molto scarsa.

La mappa dei prezzi

Rielaborando i dati di Tecnocasa, Il Sole 24 Ore ha ottenuto una mappa, città per città, delle aree in cui i box e i posti auto costano di più. Ed ecco le sorprese. Contrariamente a quanto avviene per i prezzi delle case, non è Milano la più cara, anzi. A guidare la classifica è Roma, che non ha rivali. Un box nel rione Monti può costare ben 130mila euro e in zona Celio-Colosseo-Colle Oppio 120mila; a Villa Ada-Nemorense-Chiana-Salaria siamo a 100mila euro e così via fino a scendere, considerando le dieci aree più care della Capitale, agli 80mila euro di Esquilino-Piazza Vittorio. Persino i posti auto, a Roma, valgono oro, se si pensa che per comprarne uno nel centro storico-Pantheon si devono sborsare 90mila euro; le stesse cifre, sia per i posti auto sia per i box, si trovano a Piazza del Popolo e Ghetto ebraico.

Al secondo posto nel caro-box compare Verona, dove nel centro storico-Ztl si devono pagare 93mila euro per un garage e 67mila euro per un posto auto, scendendo poi a 45mila e 30mila euro rispettivamente a Cittadella. Dopo, a sorpresa, arriva Bari, dove vengono chiesti 90mila euro per un box e 35mila per un posto auto in zona Murat, per poi scendere a 40mila, sempre secondo i dati di Tecnocasa, a Poggiofranco.