Nelle grandi città, meno di un immobile su cinque ha un giardino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La possibilità di godere di uno spazio verde privato è piuttosto comune nelle cittadine della provincia italiana, caratterizzate da un elevato numero di soluzioni indipendenti, ma cosa succede quando ci si sposta nei grandi centri dove l'urbanistica è differente? Secondo una ricerca di Immobiliare.it, nelle principali città meno di un immobile su cinque dispone di un giardino privato. Verona e Venezia sono le città che presentano le percentuali più elevate di case con giardino: quasi 1 un immobile in vendita su 5 infatti dispone di uno spazio verde privato. A seguire Roma, con il 17,7%, e Firenze, con il 16,4%. Sopra il 10% anche i centri di Bologna, Genova e Bari. Fanalino di coda dell’analisi la città di Torino: solo il 4,2% dello stock sul mercato offre un’area verde di proprietà.

IL CONFRONTO Loading...

Non sempre il verde fa salire il prezzo

La presenza di uno spazio verde non è sempre in diretta correlazione con un prezzo maggiorato, a parità di altre condizioni: dipende infatti dalla posizione dell'immobile. Ad esempio, in città come Torino e Napoli, dove i quartieri più verdi sono fuori dal centro e più esclusivi, i prezzi delle abitazioni con giardino superano la media cittadina di oltre il 20% (rispettivamente +23,6% e +21,3 per cento). Invece in città come Roma o Venezia, dove il centro storico è la zona di assoluto prestigio, avere un giardino spesso significa vivere in periferia e di fatto – rispetto alla media – il prezzo richiesto per la vendita è più basso (rispettivamente -18,8% e -9,7 per cento).

Loading...

Dove cerca chi cerca una casa con giardino

Tra quanti sono alla ricerca di una casa che abbia dello spazio verde attorno, le città che presentano le percentuali più elevate di utilizzo del filtro “Giardino Privato” sono Firenze, Genova e Verona, tutte sopra il 16% rispetto al totale. Inoltre, per quanto riguarda Firenze e Genova queste ricerche nel trimestre febbraio-marzo-aprile sono aumentate rispettivamente di 4 e 3,8 punti percentuali nel confronto con il trimestre precedente.

Abbondantemente sopra il 10% rispetto al totale anche Venezia, Roma e Catania, tuttavia nella città lagunare le ricerche che utilizzano questo filtro sono diminuite di quasi 5 punti percentuali rispetto al periodo immediatamente precedente. Milano è la città dove gli utenti sono più consapevoli della difficoltà di trovare una casa immersa nel verde; infatti, solo nel 3,7% delle ricerche totali viene impostato il giardino privato.

«Nel post pandemia in molti hanno rivalutato l’importanza di poter disporre di uno spazio proprio dove stare all’aperto in serenità e a contatto con la natura – commenta Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it –. Tuttavia, le nostre metropoli presentano un numero solitamente piuttosto basso di immobili con questa caratteristica, proprio per come si è sviluppato nel tempo il loro tessuto urbano. A questa considerazione si aggiunge anche il fatto che il prezzo al metro quadro del giardino è aumentato considerevolmente negli ultimi anni e quindi va ad incidere in maniera importante sul budget a disposizione, che molto spesso viene allocato più volentieri per uno spazio abitabile al chiuso, la famosa stanza in più».