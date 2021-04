Nelle Langhe le creme con scarti delle uve Barolo

2' di lettura

L’idea è quella di valorizzare, in una logica di filiera corta e di economia circolare, gli scarti della lavorazione del Barolo. Nasce così Barò, azienda cosmetica fondata da Alberto e Simone Toppino insieme a Luca Barone nel cuore delle Langhe, in Piemonte, a pochi passi dai vigneti famosi in tutto il mondo. «Il nostro è un modello di business completamente online – racconta Barone – con una base produttiva made in Italy e una distribuzione, che vogliamo portare in Europa». Da qualche settimana Barò è già presente in Spagna, poi arriveranno Germania e Francia, tra giugno e settembre. Dal punto di vista industriale, la produzione della gamma Barò fa leva sul potente concentrato di polifenoli estratto dai semi di uva biologica coltivata per produrre Barolo, capace di ostacolare l’invecchiamento delle cellule. Il ciclo produttivo utilizza una materia prima recuperata dalla produzione vinicola, dopo la pigiatura. Sono stati necessari due anni di ricerca scientifica affidati alla farmacista e cosmetologa Giovanna Menegati, un percorso validato poi dal Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara e valorizzato dall’acquisizione dei brevetti. Nel 2016 il lancio dei primi prodotti, oggi le referenze sono oltre 40 e l’anno del Covid, il 2020, ha sancito il raddoppio dei volumi sul canale e-commerce. «Stiamo sviluppando – racconta Barone – nuove proposte nella nutriceutica, per sviluppare integratori alimentari di bellezza, inoltre abbiamo lanciato la prima linea uomo». Un’avventura di successo, che racconta di come ci si possa inserire in un mercato maturo puntando su nuovi valori riconosciuti dai clienti. L’investimento iniziale superiore a 1,5 milioni in capo ai tre soci ha portato ad un fatturato di 10 milioni, con oltre mezzo milione di clienti e una trentina di addetti, con 40 collaboratrici del contact center di Torino.

