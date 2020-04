Nelle lezioni online (ora obbligatorie) la tutela della privacy è fai-da-te

La cassetta degli attrezziL’Istruzione già fornisce una serie di indicazioni su come attivare la didattica online. Sul sito del ministero c’è una sezione ad hoc dove compaiono diverse piattaforme (da Google Suite a Office 365 Education di Microsoft, da Weschool di Tim a Amazon Chime, fino a Facebook) con le relative caratteristiche e le modalità per attivarle. Nonostante questo, i consigli per orientare la scelta degli istituti dovrebbero- pur nel rispetto dell’autonomia scolastica - essere probabilmente più stringenti, per non lasciarle le scuole alle prese con la gestione di problemi ingombranti come quello della privacy, che può comportare serie conseguenze sul piano civile e penale, senza trascurare il danno d’immagine.

Tutto questo considerando che il decreto legge “Cura Italia” ha messo sul piatto della didattica a distanza 85 milioni - 10 per le piattaforme, 70 per le dotazioni e la connessione alla rete da parte degli studenti meno abbienti e 5 per la formazione del personale scolastico - e ha autorizzato il reclutamento per quest’anno scolastico di mille assistenti tecnici. Interventi che potrebbero essere anche rimodulati, perché alcuni emendamenti presentati dal pentastellato Daniele Pesco, relatore del Cura Italia in via di conversione al Senato, prevedono che anche le riunioni degli organi collegiali e i consigli di classe si svolgano in videoconferenza.

Misure che possono aiutare a mettere meglio a fuoco anche i dubbi sulla privacy. Come quello sulla possibilità di registrare le videolezioni da parte dello studente. Per esempio, con lo smartphone. «Lo si può fare», precisa l’Associazione nazionale dei presidi, ma solo per finalità di studio personali. Se, però, le immagini vengono divulgate, si configura la violazione della privacy di chi vi compare. La classe virtuale può, pertanto, essere l’occasione anche per una lezione che non è detto si impari tra i banchi: il rispetto dei propri dati personali e di quelli altrui.

