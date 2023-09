Nelle Marche lungo i tratturi a passo di gregge

La “Transumanza Arquatana”, promossa dalla pro loco di Arquata del Tronto, nelle Marche, e prevista per metà novembre, mette al centro l'evento della demonticazione, quando le greggi lasciano la montagna ormai alle porte dell'inverno e tornano al paese. La giornata prevede la discesa da Forca di Presta a Pretare seguendo i tratturi a passo di gregge. Per gli accompagnatori si tratta di vivere un'esperienza bucolica ed antica a suon di campanacci ed organetti, seguendo le pecore fino ad essere accolti in paese per un pranzo tipicamente pastorale. A metà percorso, mentre il gregge si riposa, gli accompagnatori possono ascoltare l'intervento di un esperto sul tema della transumanza, che ricorda le radici di questa lontana tradizione giunta fino ai giorni nostri. La storia delle aree interne dell’Appennino è stata scolpita dalle transumanze e gli spostamenti delle greggi hanno plasmato la mentalità delle popolazioni che qui risiedevano, permettendo anche scambi tra culture. L'evento è accompagnato da musica popolare, organetti e da una mostra suggestiva con fotografie raccolte nei precedenti eventi.

4/6 6/6 Menu