Nelle Marche per il festival delle Cicliste per caso

Un altro festival dedicato alle due ruote è quello in programma dal 16 al 18 giugno presso la Fondazione Oasi Riviera San Bartolo, un’area di 250mila metri quadrati all’interno del Parco Naturale San Bartolo, in provincia di Pesaro. L’iniziativa prende il nome di W!, iniziale di “Women”, Wonder”, “Wild”, “Viva”… L’interpretazione del titolo dell’evento, come dicono Silvia Gottardi e Linda Ronzoni di Cicliste per caso, l’associazione che organizza il festival, è libera e richiama al significato della bicicletta come uno dei simboli per eccellenza dell’emancipazione femminile. La tre giorni è aperta a tutti e tutte (previa registrazione) e si svolgerà fra workshop (fra gli ospiti presenti anche Paola Gianotti, l’ultracyclist da Guinnes World Records che racconterà il suo ultimo viaggio in Mato Grosso per il progetto “Bike4Tree Brazil”), musica, sessioni yoga e una gara tra colline e mare rivolta a chi ama pedalare in sella alle gravel.

