Nelle parcelle dei legali costi dettagliati per prevenire le liti

Peraltro, nel conteggiare le spettanze del legale, il giudice può determinare in modo discrezionale gli onorari, sempre all’interno della forbice prevista dagli scaglioni nel decreto sui parametri. Invece, per quel che riguarda le spese e le spettanze dell’avvocato, che sono determinate dal decreto in misura fissa, il giudice deve riscontrare la parcella voce per voce e verificare la ricorrenza delle prestazioni e la corrispondenza ai rispettivi importi (Cassazione, ordinanza 5798/2019). Ancora: i diritti per l’esame dei carteggi prodotti da controparte devono essere quantificati in misura fissa a prescindere dal numero dei documenti, mentre all’avvocato spetta un compenso per ogni scritto difensivo e per il relativo deposito (Cassazione, ordinanza 21906/2019).

Se poi il professionista, dopo avere emesso una parcella, ne redige un’altra chiedendo al cliente un compenso maggiore, spetta al giudice appurare la legittimità della seconda richiesta, a meno che la prima non sia vincolante perché conforme a un accordo pregresso o perché accettata dall’assistito (Tribunale di Roma, sentenza 2377/2018).

Esiste, tuttavia, una soluzione indolore per spegnere i conflitti sul nascere: rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per tentare la conciliazione o farsi rilasciare un parere di congruità della parcella. Infatti, la parcella ritenuta congrua, ossia equa, acquista valore di prova privilegiata e il legale può usarla per munirsi di decreto ingiuntivo e ottenere il pagamento forzato del dovuto (Tribunale di Rovigo, sentenza 285/2019). Attenzione però: la parcella, anche se corredata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, resta una semplice dichiarazione unilaterale del professionista e non vale come prova nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che verta sulla consistenza delle prestazioni eseguite o sulla pertinenza della tariffa a quanto preteso.