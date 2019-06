Pensioni, nelle ristrutturazioni aziendali assegno fino a 5 anni senza contributi

Inoltre, i dipendenti distanti non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia (se hanno già maturato il minimo contributivo) o da quella anticipata (esclusa quota 100) possono essere licenziati e accompagnati al trattamento previdenziale. Nel periodo che trascorre tra l’uscita dall’azienda e la pensione, il datore di lavoro deve erogare un importo pari all’assegno previdenziale maturato alla cessazione, eventualmente inclusivo della Naspi. Se l’accesso è alla pensione anticipata, vanno versati anche i contributi, escluso il periodo coperto da contribuzione figurativa per Naspi.

Alternativa «low cost»

Il nuovo strumento costituisce una sorta di versione low cost dell’isopensione, la quale, oltre ad avere una durata massima di sette anni, comporta sempre il pagamento dei contributi a beneficio del lavoratore. In compenso il decreto legge stabilisce che i requisiti per la pensione in vigore al momento di sottoscrizione dell’accordo per l’uscita non potranno essere cambiati successivamente da altre norme.

In tema di ammortizzatori sociali è confermata, rispetto alla versione del Dl licenziata dal governo, la proroga per 12 mesi della mobilità in deroga per dipendenti di imprese delle aree di crisi industriale complessa che concludono la mobilità ordinaria o in deroga entro quest'anno.

Coperto il Bonus Sud