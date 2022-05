Nelle società benefit i costi per l’attività sociale sono deducibili

In tutto questo occorre stabilire, quindi, se per la società benefit possono risultare inerenti i costi e gli oneri riferiti alle finalità di beneficio comune.

Consideriamo che lo svolgimento di attività aventi come finalità il beneficio comune è condizione imprescindibile affinché una società possa qualificarsi come “benefit”. Inoltre – in base al comma 381 della legge 208/2015 – l’inosservanza degli obblighi previsti costituisce specifico inadempimento dei doveri imposti agli amministratori. Con la conseguenza che la realizzazione di attività di beneficio comune risulta connaturata all’attività economica della società. Tutto ciò porta a ritenere che si realizzi quell’indissolubile legame tra la spesa e l’attività dell’impresa – in sostanza il principio di inerenza – anche per tutti gli oneri sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune specificatamente indicate nell’oggetto sociale. Con la conclusione che tali spese e oneri devono essere ritenuti inerenti per la società benefit, non potendo essere considerati estranei all’esercizio dell’attività né tantomeno essere reputati in qualche modo “agevolazione”.

L’inerenza delle spese e degli oneri in argomento è confermata indirettamente anche dal fatto che la legge prevede delle disposizioni ad hoc per garantire la trasparenza dell’operato della società, applicando sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e demandando la vigilanza all’Autorità antitrust.