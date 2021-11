Nelle stazioni ferroviarie nascono i nuovi poli emergenti del food

«In pratica quest’anno, che comunque è ancora un anno particolare, apriremo un totale di 35 insegne food su una superficie complessiva di oltre 12mila mq di area food nelle nostre stazioni. Un investimento totale di oltre 100 milioni di euro da parte nostra, cui si devono aggiungere gli investimenti dei singoli partner per gli allestimenti dei locali». Alla fine dell’anno quindi la gla arriverà a 56mila mq (+44% rispetto al 2016) di superficie.

Da luoghi di passaggio a punti di ritrovo

«Le nostre stazioni sono ormai divenute dei veri e propri landmark delle città, ovvero edifici che dal punto di vista storico, artistico e di posizione rappresentano il punto di riferimento della metropoli di cui fanno parte. Il nostro progetto food è di apertura di questi landmark alla città, creando un flusso di fruizione non limitato ai viaggiatori», dice ancora Baldan.

Un esempio è l’orario continuato di Mercato Centrale a Milano dalle 6 alle 24 con un’offerta che parte dalla colazione al dopocena. La stessa cosa è stata replicata a Napoli con l’apertura serale fino alle 23.30.

«Abbiamo aperto alle città e le città hanno risposto: i fatturati delle food hall nei week end, quando di solito c’è meno passaggio di viaggiatori, sono più alti di quelli della settimana lavorativa». Viene premiata la qualità, varietà e comodità dei servizi. «Anche perché ospitiamo dei brand che spesso non si trovano in città, come Roadhouse e Bottega Prosecco a Napoli o Five Guys a Roma. Ma anche i panettoni di Iginio Massari sotto Natale, presenti in otto stazioni. Perciò, le persone che vengono da noi ormai lo fanno per cercare un’offerta che non trovano in città. Solo dall’estate a oggi i volumi dei clienti delle food hall sono cresciuti del 50 per cento».

Arrivano anche i big del food

Molti nomi eccellenti hanno infatti deciso di aprire proprio in stazione. A Termini lo chef Antonello Colonna aveva inaugurato poco prima della pandemia Open Colonna Bistrò, realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) come completamento della Terrazza realizzata al piano ammezzato della stazione. Lo chef Scabin ha portato il suo Qb al mercato centrale di Torino, ristorante con bottega. Mentre a Milano Sergio Barzetti, cuoco e volto noto della televisione, ha aperto la sua bottega. «Oltre ai nomi celebri, però – precisa Baldan – siamo attenti ad avere un giusto mix di offerta per tutte le tasche, dal tartufo al panino con l’hamburger direi, per venire incontro alle esigenze di tutti, cittadini e viaggiatori, sempre con una particolare attenzione alla qualità e alla ricercatezza delle insegne proposte nell’intento di rendere le nostre food court una cerniera tra la città e la stazione appunto».