Nelle strutture per anziani un progetto pilota aiuta gli operatori sotto stress

Il progetto è esteso a tutti gli aspetti del benessere aziendale. Per prima cosa è stato diffuso un questionario ai lavoratori attivi che ha fatto emergere l’esigenza che i cambiamenti fossero accompagnati da adeguata formazione e aggiornamento. Alla Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus è stata quindi proposta un’attività per fotografare e, in caso, migliorare tramite alcuni accorgimenti, in accordo con la direzione, il benessere organizzativo degli operatori.

Il percorso formativo è iniziato a metà febbraio con un questionario di recepimento delle esigenze dei lavoratori, dal quale si è partiti per la definizione degli argomenti trattati. Sono stati affrontati temi come la gestione del ruolo, la gestione del tempo e quella dei conflitti, dello stress, con un’esercitazione di training autogeno, la leadership e la gestione della squadra. Il progetto si è concluso il 26 maggio con la restituzione da parte dei discenti di un documento di valutazione, utile anche alla struttura per capire eventuali necessità di intervento.

In qualche caso è stato utile, ad esempio, creare un’area dove potersi ritirare per qualche minuto in tranquillità, o indicare un percorso nel parco da poter usare come momento di decompressione, visto che nel pieno della pandemia anche i pasti venivano consumati alla scrivania, in solitudine.

Tutti i partecipanti al progetto ne hanno confermato l’utilità e hanno proposto una prosecuzione del percorso. Tra le aree di maggiore interesse, quella dedicata alla gestione del tempo, che si è rivelata di grande utilità sia per una più efficiente organizzazione del lavoro che per una migliore gestione del tempo vita-lavoro. Ha riscontrato una valutazione ampiamente positiva anche l’approfondimento sulla gestione dei conflitti, sulla quale la totalità dei partecipanti ha chiesto di poter tornare con il coinvolgimento dei colleghi all’interno delle rispettive strutture, per migliorare il lavoro di squadra.

È stato anche proposto di programmare incontri periodici tra coordinatori di struttura, per un confronto sulle diverse problematiche. Uno degli aspetti migliori del progetto è la possibilità di concordare con l’azienda nuove modalità di intervento: si procederà quindi per interventi mirati sulla base delle esigenze emerse. Tra gli obiettivi dichiarati del progetto, anche la rilevazione dei bisogni che possono essere affrontati attraverso la contrattazione di secondo livello, per portare vantaggi a tutto il contesto aziendale.