Nelle terme romane c’è la Spa dell’Helvetia&Bristol

Un rifugio caldo e inaspettato. La Spa dell’Helvetia & Bristol sorge laddove si trovavano le terme della romana Florentia, come testimoniano i resti degli impianti termali originali. Adesso il design è aggraziato, il bagno turco fa dimenticare il freddo che c’è in superficie. I massaggi polinesiani proiettano in una dimensione sensoriale esotica così come lo scrub Papaya Purè creato secondo le ricette antiche del regno del Siam. Al termine dei trattamenti si può bere un tè davanti al camino acceso di questo hotel che ha sempre accolto i viaggiatori del Grand Tour.

