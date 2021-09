Nelle vie del lusso, tornano a salire i canoni di affitto

3' di lettura

Una vivacità nuova pervade il mondo del commercio, vie del lusso e aree di shopping mass market in egual misura. Le aziende da luglio si stanno muovendo per aggiornare e visionare location per prossime aperture. La settimana milanese del design ha sancito una possibile ripartenza, il ritorno a un mondo quanto più simile alla nostra vecchia normalità di uscite, incontri, apertivi e shopping.

A dettare legge nel mercato del lusso, in particolare sul Quadrilatero di Milano, sono ancora una volta Lvmh e Kering, che potrebbero riposizionare i propri brand o aprire nuovi spazi più importanti. La via più ambita è sempre Monte Napoleone, dove gli affitti “prime” (alto livello) viaggiano sui 14mila euro al mq all’anno (via Condotti costa 12.800 euro al mq all’anno). Qui è arrivato il brand Marni.

In città sono diverse le operazioni sul tavolo, ma per gli esperti i tempi non sempre sono maturi. Tra i marchi che si impongono c’è il brand di sneaker Golden Goose, in virtù e in previsione di una forte crescita.

«Anche altre città e località di vacanza, come Venezia e Capri, si sono svegliate - dice Thomas Casolo di Cushman&Wakefield -. L’arrivo di personaggi famosi ha riportato i riflettori su queste location». C’è poi Torino, che diventa sempre più interessante per i brand della moda e del lusso. «La città ha un grande potenziale - dice Casolo -, ci sono bellissimi immobili e il centro è curatissimo. Non solo. Il canone medio a Torino in via Roma è 2.500 euro/mq/anno». Lontano dalle cifre di Milano e Roma. Dove peraltro la percezione è che i canoni siano ancora in lieve crescita, soprattutto in vie come Monte Napoleone e via Condotti a Roma. A Torino il rendimento dei negozi arriva al 4,3% contro il 3% delle due grandi città citate.

Non mancano le vie emergenti. «Mi piace molto via Santo Spirito - dice Casolo -. Nel Quadrilatero è quella che ha recepito nuovi brand: da Isabel Marant a Gianvito Rossi, da Alessandro dell’Acqua al marchio di australiano Zimmerman». Cresce via Sant’Andrea - i canoni sfiorano i 7mila euro/mq all’anno- a scapito di via Spiga dove lavori di riqualificazione rallentano la ripresa.