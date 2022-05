Nelle vie dello shopping di lusso, in aumento gli affitti delle vetrine

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non la pandemia, nè il calo dei turisti top spender riescono a mettere in crisi i canoni di locazione delle vetrine lungo le high street italiane. A scattare la prima fotografia sul 2022 (in un confronto con l’anno precedente) è lo Snapshot High-Street realizzato da World Capital, in collaborazione con Federazione Moda Italia, che ripercorre i valori del mercato immobiliare retail, con un focus sulla qualità delle principali vie italiane per lo shopping luxury.

«Emerge – ha spiegato Andrea Faini, ceo di World Capital – che a fronte delle ultime transazioni, rispetto al periodo pandemico, i canoni di locazione delle high street messe a confronto – Milano, Roma, Firenze e Venezia – hanno mostrato valori in ascesa, risultando ancora una garanzia per gli investitori».

Loading...

I canoni tra Milano, Roma, Venezia e Firenze

Sul podio – e non sorprende – come sempre Via Montenapoleone, i cui canoni annui , al metro quadrato, vanno da un minimo di 11mila a un massimo di 15.150 euro, tallonata da Corso Vittorio Emanuele (da 10.200 a 15mila euro al metro quadrato annuo), Via Dante (tra 10.100 e 15.200 euro) e Via Torino (da 10mila a 15050 euro). Leggermente più staccata Via della Spiga (da 9.300 a 14.880 euro annui al mq).

A Milano segue Roma, dove i canoni di locazioni dei punti vendita si concentrano in Via Dei Condotti (da 10.300 a 15mila euro annui al mq), Via del Corso (tra 10mila e 14.900), Piazza Di Spagna (da 10.100 a 14.890), Via del Babbuino (da 10.600 a 14.440 euro) e Via Borgogna (da 10.300 a 14.450 euro annui al mq).

Ben al di sotto dei 10 mila euro , i valori che si riscontrano a Venezia e Firenze. A Piazza San Marco la “forbice” dei canoni al mq si colloca tra 4.183 e 8.996 euro annui. Seguono Campo San Bartolomeo (da 4.628 euro annui al mq a 7.612 euro) e Calle Merceria (da 2.848 a 7.266 euro annui al mq).