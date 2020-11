Nello scacchiere post covid l’Asia ha fatto la prima mossa

La verità è che ci saremmo aspettati che una ripartenza simile, caricata della medesima forza visionaria, fosse appannaggio anzitutto del mondo occidentale. O meglio è così che siamo stati abituati a leggere le grandi cesure che nei tornanti più delicati hanno scandito la storia delle relazioni internazionali. Stavolta è andata diversamente e la svolta è arrivata da Est. Ora spetta a noi europei misurarci con questa novità e con il profondo impulso a favore del multilateralismo. Un impulso che giunge, non a caso, proprio dopo la sconfitta di Trump.

Per l’Europa non sarà facile. L’emergenza sanitaria e la crisi economica sembrano condizionare tutto il resto, spingendo in direzione esattamente contraria: più rilocalizzazioni, più protezionismo, meno scambi commerciali. Sarebbe un drastico e dannoso ritorno al passato, una evoluzione che l’annuncio del Rcep può contribuire a rallentare e poi arrestare.

Per qualcuno, con l’accordo si avvera la profezia del “secolo asiatico”, dello spostamento del baricentro dell’economia mondiale verso l’Asia. Al di là dei trionfalismi o delle letture troppo a caldo, di certo c’è che i Paesi Rcep diventano imprescindibili interlocutori di qualsiasi prospettiva di sviluppo mondiale.

Estremamente significativo è stato il ruolo dell’Asean, all’origine e al centro di questo processo, avviato nel novembre 2011 al summit di Bali. Non deve sorprendere che i negoziati si siano protratti per oltre otto anni, vista la complessità e l’ambizione dell’accordo e gli ostacoli nel frattempo frapposti. Solo lo scorso anno, ad esempio, il ritiro dell’India ha fatto temere che il processo si arenasse, ma ancora una volta proprio i Paesi Asean hanno spinto per andare avanti, lasciando la porta aperta per un futuro ingresso di New Delhi.

Per la comunità internazionale, l’accordo conferma che gli equilibri mondiali stanno cambiando. Per l’Europa e per l’Italia invece rappresenta un monito: in futuro la nostra prosperità non potrà più prescindere da questa area del mondo.