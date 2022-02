Nello scontro Meta-Ue l’ultima parola spetterà al mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sta facendo scalpore la comunicazione obbligatoria di Meta (ex Facebook) alla Sec statunitense. In essa si indica che 1) se il carattere evolutivo delle normative impone in quali circostanze possono essere trasferiti e trattati dei dati personali «critici per le nostre operazioni», 2) se non siamo in grado di trasferire dati tra le regioni del mondo in cui operiamo o 3) se vi sono restrizioni nella condivisione dei medesimi tra i nostri prodotti e servizi, ciò «potrebbe influenzare la nostra capacità di fornire i nostri servizi, il modo in cui forniamo i nostri servizi o la nostra capacità di indirizzare gli annunci, il che potrebbe influire negativamente sui nostri risultati finanziari».

Gli investitori devono sapere i rischi che una azienda quotata corre sul mercato anche se questi sono rischi giuridici. Ha dunque ragione Meta a segnalare che, se non vi sono (le sue) condizioni per continuare a fare le cose che fa come le vuole fare, i suoi servizi potrebbero mutare se non sparire su alcuni mercati con implicazioni finanziarie per i suoi investitori.

Ci si chiede allora perché le sue azioni non siano crollate in Borsa. La risposta sta nel vero tema: quali sono i valori di riferimento per la circolazione globale dei dati?

Sotto attacco è il sistema di valori e di mercato del quadro normativo Ue. Il suo “unilateralismo” regolatorio con effetti in Paesi terzi non solo fa proselitismo, ma ha un impatto potenzialmente procompetitivo. Le normative citate da Meta sono state promulgate con chiari obiettivi di apertura del mercato, affermando il ruolo chiave che la protezione di certi diritti fondamentali stanno assumendo nella società dei dati.

L’ultimo documento della Ue sul punto è la Dichiarazione europea sui diritti e i princìpi digitali per il decennio digitale. In essa la Ue si impegna ad «adottare le misure necessarie per garantire che i valori dell’Unione e i diritti delle persone riconosciuti dal diritto dell’Unione siano rispettati online così come offline; – promuovere un’azione responsabile e diligente da parte di tutti gli attori digitali, pubblici e privati, per un ambiente digitale sicuro e protetto; – promuovere attivamente questa visione della trasformazione digitale, anche nelle relazioni internazionali».