Nello spazio aereo di Taiwan 38 caccia cinesi. Cosa nasconde l’incursione record

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, in carica da un quinquennio, chiede ripetutamente l’appoggio degli alleati americani, gli Usa l'hanno rassicurata, il loro supporto non verrà meno, ma i 750 milioni di dollari di armi Made in Usa e gli spiragli al riconoscimento diplomatico della “provincia ribelle” che Pechino vuol riportare all'ovile, come si può ben notare, non scacciano lo spauracchio dell'invasione militare cinese.

Mentre il fronte europeo pro-Taiwan aumenta le pressioni c'è da chiedersi, a questo punto, se a prevalere sarà la pace o la guerra.

Il presidente Joe Biden manderà oppure no l'invito a Tsai Ing-wen per il Summit virtuale “Per la democrazia” in calendario a dicembre sfidando le ire della Cina di Xi Jinping? Con i caccia in volo sullo Stretto la risposta sembra ovvia.