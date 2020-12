Nello spazio la partita per controllare il pianeta Terra

Tutto questo cambia anche gli equilibri geopolitici fra i grandi Stati, Usa e Cina in testa, che si contendono l’aiuto, interessato, ai Paesi che entrano nel campo da gioco spaziale.

Paradigmatico l’esempio di ETRSS-1, medio satellite etiopico, finanziato e lanciato dalla Cina, che sorveglierà l’agricoltura di quel martoriato Paese africano. La Cina, d’altra parte, ha recuperato in pochi anni il divario con gli altri Paesi leader nelle attività spaziali, in questi giorni ha spedito una missione sulla Luna, Chang’e 5, per riportarne materiale a Terra, cosa che non si fa da decenni e prelude allo sfruttamento minerario del nostro satellite.

Già questo classifica la Cina come il vero rivale degli Usa, ma in più il Paese del Dragone ha una strategia che vede molto lontano. Mentre qui da noi si ragiona sul 5G futuro, il 6 novembre ha preso tutti in contropiede mettendo in orbita il primo satellite per le trasmissioni 6G, tecnologia del futuro remoto, velocissima, fino a 100 gigabit nelle bande del Terahertz, ma molto delicata.

Come per SpaceX e gli altri privati, che fanno per definizione business, il timore, è che si instaurino dei monopoli di fatto, in assenza della più elementare regolamentazione, da cui poi sarà impossibile uscire. Anche se sembra assurdo, nello spazio oggi vige la regola del “chi prima arriva meglio alloggia”, ma presto non ci sarà più posto per altri, dato che le orbite possibili, alle quote che abbiamo detto, non sono infinite, anzi.

Gli Usa invece ci provano con il programma Artemis, che porterà la prima donna a calcare il suolo lunare fra 4 anni, ma che prevede anche la costruzione di una stazione orbitale attorno al nostro satellite, una città Lunare, l’estrazione di materiali seleniti per usarli sulla Terra e anche la partenza da lì per Marte, vecchia e stupenda idea avanzata nel 1948 da Werner von Braun, il padre dell’astronautica occidentale. La domanda è cosa farà il Presidente eletto Joe Biden di questo programma così importante, ma anche costoso, in cui l’Italia è perfettamente inserita con le sue imprese principali, da Thales Alenia a Leonardo e OHB Italia, e la lista delle Pmi interessate sarebbe molto lunga. Cosa farà il democratico Biden nei prossimi anni, nel post epidemia, che onestamente nessuno può capire quanto costerà e quali e quanti danni dovranno essere riparati, anche di struttura, come il sistema sanitario? Ogni volta che cambia un Presidente in Usa cambia anche la politica spaziale, questo è oggi il problema. C’è da aspettare che la transizione, iniziata anche per Nasa, abbia termine e inizi il nuovo periodo, gli Stati sono lenti. Forse anche per questo su Marte ci arriverà prima Elon Musk, libero di fare quel che vuole e con abbastanza soldi per farlo.