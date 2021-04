Nello sport la pandemia blocca 500 squadre in 58 campionati

Pallavolo e rugby agli antipodi

Incentrando lo sguardo sugli sport più praticati, ai due estremi si trovano la pallavolo, che ha registrato pochissimi “abbandoni” e mantiene una maggioranza di campionati in corso senza bisogno di ritocchi di sorta, e il rugby, che - penalizzato anche dall'ampiezza delle rose e dall’essere una disciplina di contatto fisico accentuato - ha addirittura annullato tutti i tornei nazionali a eccezione del Top 10 maschile: compreso il settore femminile, su oltre 100 team che potevano schierarsi al via solo 10 stanno realmente giocando.

Sostanziale tenuta del calcio maschile dalla Serie A alla Serie D. Decisamente critica è invece la situazione della quinta serie, denominata Eccellenza. Secondo i rilievi fatti e salva qualche modifica dell'ultima ora, il 44% delle squadre - 239 su 539 - non scenderà in campo: con una maggiore concentrazione di casi nella macroarea Triveneto-Emilia Romagna, dove PtsClas segnala un 67% di rinunce, e con la situazione particolare dell'Umbria, che ha visto l'annullamento del campionato regionale.

La fascia media del basket subirebbe a sua volta la rinuncia del 42% (151 su 361) delle società che avevano diritto a partecipare alle Serie C Gold e C Silver maschili - corrispondenti al quarto e al quinto livello - mentre fra le donne la Serie B farebbe registrare 23 forfait su 98 squadre.

Lo stop delle giovanili

Al di là delle realtà monitorate dallo studio di PtsClas c'è poi lo stop praticamente generalizzato per i campionati della “base”, che si tratti di formazioni seniores o giovanili. Ragazzi e ragazze, bambini e bambine destinati a non giocare una partita per più di un anno. «Questo è l’aspetto che ci sta maggiormente a cuore - commenta Marco Riva, neo-eletto presidente del Comitato regionale Coni Lombardia, il più grande d’Italia - pensando a quanto viene sottratto ai giovani sul piano educativo, della formazione e dell’integrazione. Va poi riconosciuta la valenza economica dello sport e in questo momento si tratta di stare vicini alle società e ai gestori degli impianti, favorendo i contatti con gli enti locali e facendo rete. Speriamo in una rinascita dalla stagione 2021/2022, consapevoli che in una situazione di difficoltà si possono individuare anche delle opportunità per uscirne migliorati».

Dall'assenza di pubblico alle cancellazioni

I PARAMETRI E IL METODO DI VALUTAZIONE

Alla provincia di ogni squadra partecipante a uno dei 58 campionati presi in considerazione (38 maschili e 20 femminili in 12 discipline) PtsClas ha assegnato un valore sulla base del torneo disputato, più alto per la Serie A calcistica e via via più basso, tenendo conto dei livelli dei singoli campionati e della rilevanza degli sport. Questo valore è corretto secondo un parametro che misura l' “effetto Covid-19” sulle competizioni.Gli aspetti valutati per la determinazione del parametro sono: l'assenza di pubblico sugli spalti, la ristrutturazione dei tornei e in alcuni casi la loro riduzione temporale, le rinunce delle squadre a riprendere l'attività oppure ad iniziare un campionato posticipato da alcune federazioni; e, infine, l'eventuale cancellazione del campionato stesso. Tutti elementi negativi, “corretti” in positivo nel caso di una totale o parziale copertura televisiva degli avvenimenti.La classifica e il relativo indice sono il risultato del valore rettificato dal parametro Covid-19 rapportato alla dimensione delle province in termini di popolazione e superficie, rispettivamente per l'80 e il 20 per cento.