Nello stile Brioni la passione per le eccellenze del suo Abruzzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Un abito è pulsante. Esprime il valore umano di chi lo ha confezionato, è un riflesso del suo stato d’animo». Angelo Petrucci non usa metafore. Per lui, chief master tailor di Brioni, marchio di menswear sartoriale fondato a Roma nel 1945 e in cui lavora da 38 anni, si tratta di realtà quotidiana. «Ero un ragazzo quando nel 1985 sono entrato nella scuola di sartoria di Brioni. Sono bastati due giorni per innamorarmi del mestiere», racconta dal suo ufficio nella manifattura di Penne, il paese di 11mila abitanti sulle colline di Pescara dove Nazareno Fonticoli e Gaetano Savini decisero di aprire la loro manifattura nel 1959, per confezionare gli abiti venduti nella loro boutique romana. Petrucci da 30 anni è quasi perennemente in viaggio, ha incontrato 44 capi di Stato, centinaia di attori e celebrità, le loro foto tappezzano la parete dietro la scrivania: «Oggi quello del sarto è un mestiere tutt’altro che noioso, può essere pieno di opportunità, per imparare, per viaggiare». Lo sanno bene le 800 persone che oggi lavorano nel “factory atelier” di Penne, nato come formula pionieristica e insieme una scommessa: «I fondatori decisero di parcellizzare il lavoro del sarto e della bottega, affidando ogni singola fase di lavorazione a una persona. Che così è diventata la migliore in quella particolare fase - dice Petrucci -. Ed è una scommessa vinta, perché poteva essere molto più semplice in quegli anni aprire una manifattura appena fuori Roma. Occorrevano almeno cinque ore per arrivare a Penne, e non c’era l’autostrada». Ma Fonticoli, che era nato a Penne, conosceva bene il patrimonio del suo paese:«L’Abruzzo vanta la maggiore concentrazione di sarti in proporzione agli abitanti. In passato i sarti andavano nelle case contadine, restavano lì qualche mese e cucivano il guardaroba per una ventina di persone. I migliori sarti di Roma, di Milano, hanno spesso origini abruzzesi». E quando l’azienda crebbe, aveva già accesso a tutta la manodopera necessaria per sostenersi. Oltre mezzo secolo dopo, il legame di Brioni con il suo territorio è ancora «viscerale», come lo definisce Petrucci: «I giovani vogliono venire a lavorare da noi proprio perché hanno visto il rapporto che abbiamo instaurato con i collaboratori, e da generazioni. Vogliamo che stiano bene, per noi il benessere è fondamentale perché come dicevo poi si ripercuote sul prodotto: per questo, per esempio, abbiamo un accordo con l’asilo nido qui vicino, offre orari adatti ai nostri collaboratori, che quando hanno una pausa vanno a salutare i loro bambini. Entro settembre riapriremo la nostra Scuola, con nuovi programmi».

Una dimensione quasi familiare per un marchio che ha una storia e dei numeri da brand globale: dal 2012 Brioni, infatti, fa parte del gruppo Kering (il secondo più grande al mondo con 20,4 miliardi di fatturato nel 2022), che lo volle come primo marchio di menswear di lusso proprio negli anni in cui stava rafforzando la sua presenza nell’industria. Ha circa 200 punti vendita nel mondo, di cui 55 boutique proprie, e soprattutto abita i guardaroba di numerose icone del nostro tempo. Un legame che ha radici nel nome stesso del marchio, quello delle isole croate di Brijun (Brioni, in italiano) al largo delle coste istriane, negli anni Cinquanta meta amata dal jet-set di allora. La storica sede romana di via Barberini 79 si trovava strategicamente a due passi dalla Via Veneto della Dolce Vita. E con gli ambassador Brioni oggi si potrebbe comporre una seconda “Walk of Fame” sartoriale.

Loading...

«Brioni è stato un pioniere da molti punti di vista - prosegue Petrucci -: è stato il primo marchio di moda maschile a organizzare una sfilata, a Palazzo Pitti nel 1952. Nel 1959 abbiamo inventato i trunk show, portando la collezione “Grand Tour Brioni” negli Stati Uniti, e le sfilate nelle navi da crociera, abbiamo lavorato con tessuti e tecniche innovative». Oggi l’innovazione passa anche dalla protezione di preziose tecniche del passato, come l’antico ricamo vestino, diffuso nella zona, e quella degli arazzi di Penne, due eccellenze artigiane che rischiavano di sparire e che invece oggi impreziosiscono le creazioni Brioni. «In un abito bisogna stare come a casa propria - conclude Petrucci -. Per questo lo costruiamo sulle persone e insieme a loro, in base al corpo ma anche allo stile di vita e al clima del loro Paese. Perché un conto è vendere, un conto è far felici le persone».