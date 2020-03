Nemmeno il coronavirus ferma il cyberbullismo: insulti ai prof sulle piattaforme online Offendere gli insegnanti durante le lezioni on line non solo può abbassare il voto in condotta ma integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Per i genitori scatta la «culpa in educando». di Marisa Marraffino

È successo in alcune scuole della provincia di Milano che denunciano un uso scorretto delle piattaforme digitali, utilizzate dagli insegnanti in questi giorni di coronavirus per garantire la continuità didattica.

In alcuni casi gli studenti hanno condiviso i link per partecipare alle lezioni con altri utenti, che hanno prontamente ricoperto di insulti e bestemmie il professore di turno. Impossibile continuare la didattica, tanto che i dirigenti hanno dovuto avvisare il ministero dell’Istruzione.

In altri casi le lezioni online sono state registrare e condivise su WhatsApp in gruppi di studenti, ancora una volta per offendere, denigrare, condividere espressioni blasfeme.



Le scuole in ordine sparso

In questi giorni c'è chi decide di andare avanti e chi sta pensando di interrompere la didattica online.

Per tutti, però, occorre agire dal punto di vista legale, denunciando i fatti alle autorità, avvisando le famiglie e il ministero dell’Istruzione.



Stesse regole per piattaforme e social network

Dal punto di vista giuridico le piattaforme di videoconferenza sono luoghi aperti al pubblico. Si applica la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network. Gli insegnanti delle scuole pubbliche o parificate, poi, sono pubblici ufficiali.



Il risultato è che offenderli durante le lezioni on line integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da sei mesi fino a tre anni.

Il reato è procedibile d'ufficio, significa che gli insegnanti o il dirigente che ne venga a conoscenza ha l'obbligo di denunciare i fatti alle autorità.

Non farlo li esporrebbe addirittura al reato di cui all'articolo 361 del codice penale, che punisce proprio l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Le piattaforme informatiche registrano i dati dei partecipanti. Possibile allora che si riesca ad individuare chi ha condiviso i link e chi ha insultato e bestemmiato.

Oggi non esiste più il reato di bestemmia, che però continua ad essere un illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria che va da 51 a 309 euro.



Le conseguenze per le famiglie

Gli studenti minorenni, dai 14 anni in su, rispondono personalmente in sede penale dei fatti commessi, se sono imputabili, ovvero capaci di intendere e di volere, lo sono quasi sempre.

Dal punto di vista della responsabilità civile, a pagare i danni per i figli minorenni sono i genitori. Si chiama “culpa in educando” ed è stabilita dall’articolo 2048 del Codice civile.

Per i giudici tra i doveri educati dei genitori rientrano anche quelli di insegnare loro l'uso corretto delle tecnologie. In caso di processo per questi fatti, la carenza educativa si presume: i genitori non sarebbero ammessi neppure a fornire la prova liberatoria.

In alcuni casi le condotte ritenute gravi commesse dai figli possono far partire l'accertamento del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori.

(Tribunale per i minorenni Caltanissetta, sentenza 11 settembre 2018)