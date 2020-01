Neo mamme imprenditrici a Bologna: un regalo di 12.500 euro dalla CdC Erogazione apripista a fondo perduto per semplificare la vita di ogni businesswoman in casa e in azienda. di Ilaria Vesentini

(Pixel-Shot - stock.adobe.com)

È una misura senza precedenti nel panorama camerale italiano quella messa in pista dalla Cdc di Bologna: un finanziamento di un milione di euro alle imprenditrici che diventeranno mamme nel 2020, con erogazioni a fondo perduto fino a 12.500 euro per semplificare la vita di ogni businesswoman in casa e in azienda.



«Gestire un'impresa richiede un impegno costante, ogni giorno a qualsiasi ora. Farlo con un neonato è una avventura tanto bella quanto impegnativa. Il nostro obiettivo è riconoscere e valorizzare le imprenditrici, non farle sentire sole, fornire loro un aiuto concreto: un milione di euro per rendere la loro vita più facile», spiega Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio di Bologna.



Tra le azioni che saranno finanziate ci sono aumenti di organico in azienda, per far fronte alla minore presenza dell'imprenditrice in ufficio; allestire postazioni di lavoro a casa, acquistando computer, portatili o notebook, stampanti, scanner, attivare collegamenti internet ad alta velocità; attivare collaborazioni con temporary manager; coprire la metà delle spese sostenute per asili nido, baby sitter, baby parking.



Le domande potranno essere presentate da tutte le imprenditrici individuali, le socie amministratrici di società di persone, le legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali dell'area metropolitana bolognese, dal 14 settembre 2020 al 16 ottobre 2020.



Sono poco meno di 39mila le imprenditrici attive nel capoluogo emiliano, di cui il 40% ha tra i 18 e i 49 anni e dal 2000 a oggi sono aumentate molto le amministratrici (+33%, rappresentano ora oltre un terzo della platea) ma diminuite le donne nel ruolo di socie (-41%) e di titolari d'azienda (-6%).