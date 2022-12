Neobistrot & Mixology Bar al Grand Hotel et des Palmes

Tra la massima istituzione musicale isolana e il Teatro Massimo dalle forme classiche richiamanti l’antica Grecia, ecco che bisogna entrare al Grand Hotel et des Palmes tornato da pochissimo agli splendori e sfarzo di fine ‘800 - è collegato da un passaggio privato alla Chiesa Anglicana - quando divenne il rifugio dei viaggiatori inglesi durante il Grand Tour nonché il prediletto dal compositore Richard Wagner in occasione dei suoi soggiorni in Sicilia: ci si sente nobili d’altri tempi seduti ai tavoli del Neobistrot & Mixology Bar in quello che è il Salone degli Specchi.

