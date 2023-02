Neofiti, appassionati ed esperti del bere bene si danno appuntamento a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il già ricco palinsesto di eventi e proposte di Milano si impreziosire con un altro grande appuntamento dedicato al vino e la città si conferma così luogo d'elezione per gli appassionati di calici e dintorni. Dal 9 febbraio arriva la prima edizione di Avvinamenti, cinque giornate ricche di degustazioni, incontri, assaggi e abbinamenti gastronomici. Spin off del libro scritto dal sommelier Daniele Sottile e incentrato, con un gioco di parole, sugli abbinamenti migliori (ma anche i più inconsueti) fra cibi e vini, Avvinamenti si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti del vino e in generale dell'enogastronomia, ponendosi come obiettivo quello di non vivere solo durante l'edizione della kermesse ma di alimentare il dibattito e le occasioni di incontro per tutto l'anno. Forte anche di una location d'eccezione come via Tortona 31, spazio multidimensionale nelle vivacissima zona milanese. Proprio per sottolineare il carattere sfaccettato della manifestazione, con contaminazioni artistiche e culturali, mentre degustano, i partecipanti potranno ammirare una coloratissima mostra d'arte contemporanea. Le 24 opere che compongono il ciclo Underground dell'artista newyorkese Frank Denota saranno infatti esposte in esclusiva in via Tortona 31 per tutta la durata della manifestazione.

Saranno 35 le cantine protagoniste e sette le occasioni conviviali per assaggiarne i vini abbinati alle creazioni dello chef Davide Turetta. Per chi vuole un approfondimento, è possibile prenotare una o più delle sette Masterclass con etichette esclusive di produttori come Artimino, Castello del Terriccio, Ferrari Trento, Firmato, Marisa Cuomo fino agli champagne di Erald Salmon. Per una partecipazione più easy, ci sono due grandi banchi di assaggio, domenica 12 per wine lover e appassionati e lunedì 13 per i professionisti del settore.

Info e acquisto di biglietti per cene e Masterclass su www.avvinamenti.it.