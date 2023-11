Unghie perfette per festeggiare il Natale.Tredici smalti semipermanenti in edizione limitata, basi, top coat e prodotti per nail art per impreziosire le unghie. Non solo, nei cassettini ci sono anche prodotti make up e per la cura della pelle. Confezionato in una scatola decorata che può essere utilizzata come decorazione natalizia. In vendita su www.neonail.it

15/16 Menu