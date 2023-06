Neos punta su Malpensa: inaugura il centro di formazione e investe in nuovi aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Neos, la compagnia aerea di Alpitour World, investe su Malpensa. È stato inaugurato il Training & Operations Center, struttura dedicata agli equipaggi per l’apprendimento e perfezionare le professionalità. È anche stato annunciato il piano di espansione della flotta che prevede l’inserimento di 4 Boeing B737-8 MAX e la dismissione di un B737-8 NG. I B737-8 MAX vengono forniti con la formula del noleggio lungo termine e verranno progressivamente messi in servizio nei prossimi mesi. Il primo entro la fine dell’anno, altri 2 nella primavera 2024 e l’ultimo prima dell’inizio della stagione estiva. Saranno 18 gli aerei in servizio con la livrea Neos, un potenziamento che permetterà di sviluppare nuove rotte, presidiare con maggiori connessioni e rotazioni le tratte più strategiche per il mercato leisure, sia con i tour operator di Alpitour World, sia con i principali operatori turistici italiani e internazionali. «Ogni investimento realizzato punta a rafforzare il posizionamento della compagnia nel settore italiano e internazionale. La flotta di ultima generazione ci permette di essere più competitivi sul piano del business, sul piano operativo, ma anche nei confronti dei nostri collaboratori e di quelli potenziali, offrendo strumenti e formazione all'avanguardia - spiega Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos –. Una visione più ampia ci permette di migliorare l’azienda, distinguere il nostro posizionamento, valorizzare le partnership e aumentare la nostra offerta. L’insieme di questi elementi porta automaticamente a migliori risultati, che però sono solo l’effetto di specifiche scelte strategiche a monte». Per quanto riguarda i conti di Neos il 2022 è terminato con un fatturato di 573 milioni in crescita rispetto al 2019. Nel 2023, il bilancio verrà chiuso a fine ottobre, è già stato realizzato un fatturato di 340 milioni e l’obiettivo è di raggiungere i 749 milioni mentre per il 2024 il budget è di 850 milioni. «Neos ha superato la peggiore crisi del trasporto aereo usando la resilienza - dice Lupo Rattazzi, fondatore e presidente della società -. Il modello vincente è quello dell’integrazione verticale con Alpitour e vogliamo sviluppare l’attività a Malpensa». Uno sviluppo che ha portato alla realizzazione del Training & Operations Center dove si stanno formando circa 200 nuovi assistenti di volo. La compagnia conta poco più di mille dipendenti di cui 200 piloti e 600 assistenti.

La strategia è di puntare sul turismo, la clientela leisure ma di aprire anche nuove tratte con l’hub Malpensa. È il caso dei collegamenti con il Kazakistan o quello con Amritsar la principale città del Punjab scelti per non sovrapporsi con altri vettori e fare incoming verso l’Italia o per raggiungere New York o Toronto con un altro volo Neos. C’è poi l’attività “interline” e a una possibile partnership con Easyjet per migliorare il riempimento dei voli. È stato portato a termine un primo test e i risultati sono stati positivi. Un’opportunità commerciale in più per i due vettori ma prima sono necessari investimenti a livello di sistemi informatici, devono dialogare tra loro, e di infrastrutture Sea a Malpensa. Infatti Easyjet utilizza il terminal 2 mentre Neos il terminal 1.

La programmazione estiva di Neos si conferma più ampia e strutturata, con focus principali sulle mete di corto e medio raggio, come Italia, Egitto, Grecia e Spagna, a cui si aggiungono destinazioni esotiche come l’Africa, l’East Africa e i Caraibi. Parallelamente, prosegue l’attività dei voli di linea, sempre più una parte rilevante per il business: molte aperte negli scorsi anni per ovviare allo stop dei voli turistici, oggi Neos vola da Milano Malpensa a New York, Toronto, Nanjing, Tel Aviv, Amritsar, Dakar, Il Cairo e Almaty, con operativi in connessione anche con altri suoi voli. A queste tratte, dal prossimo inverno, verrà poi riproposta dal 7 novembre Mauritius ed entrerà in programmazione Phuket dal 19 dicembre. Verso le mete più richieste, Neos propone fino a quattro collegamenti a settimana da più aeroporti italiani, così da garantire un'elevata qualità del planning, orientato alla stabilità degli operativi, all'affidabilità e alla flessibilità, alcune delle priorità della compagnia verso i propri clienti.

entro ci permette di avere corsi ogni giorno, più spazio e più strumenti per approfondire ogni fase dell'addestramento, unendo al confronto continuo la nostra passione per il volo, l'ingrediente più importante da trasmettere alle nuove reclute. Sono in Neos da 14 anni e negli ultimi quattro abbiamo seguito la formazione di circa 35 comandanti, solo in questo momento stiamo inserendo circa 200 nuovi assistenti di volo: è una grande soddisfazione vedere il percorso di crescita di ognuno, con le potenzialità e l'energia che sprigiona ogni nuovo ingresso nella nostra realtà”.

