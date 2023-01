Nepal: aereo precipitato, almeno 68 morti. Le autorità: ci sono superstiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno 68 persone sono morte nell’incidente aereo avvenuto oggi in Nepal che coinvolto un volo della Yeti Airlines con 72 persone a bordo: lo ha reso noto la polizia. “Trentuno (corpi) sono stati portati in ospedale”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp un funzionario di polizia, AK Chhetri, aggiungendo che altri 36 corpi sono stati trovati nella gola dove l’aereo è precipitato.



L’incidente è avvenuto a Pokhara, località turistica a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Lo ha reso noto l’aviazione civile del Paese, come riportano i media internazionali.

L’aereo della ATR-72 della Yeti Airlines con 72 persone a bordo - tra cui diversi turisti - si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l’aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme. Il sindaco di Pokhara ha detto che il velivolo è precipitato a 2 km dall’aeroporto della città e che non ci sono vittime tra i residenti della città.

Non sono ancora chiari i motivi della tragedia, le condizioni meteo erano buone. È il peggiore incidente degli ultimi cinque anni in un paese che registra 309 morti dal 2000 in incidenti con l’aereo o l’elicottero.

Diversi stranieri erano a bordo dell’aereo, in una dichiarazione, la compagnia aerea, Yeti Airlines, ha spiegato che dei 68 passeggeri, 53 erano cittadini nepalesi, mentre 15 erano stranieri. Il volo aveva 53 nepalesi, cinque indiani, quattro russi, due coreani, un argentino, un australiano, un irlandese e un cittadino francese. Lo riporta Nepal Live Today.