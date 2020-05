Nerio Alessandri diversifica nei big data con Datrix Il fondo United Ventures ha organizzato un finanziamento da 2,3 milioni e tra i sottoscrittori che hanno messo una “fiche” c'è anche la Wellness Holding, la cassaforte dell'imprenditore romagnolo che tiene in forma gli italiani di Simone Filippetti

Il fondo United Ventures ha organizzato un finanziamento da 2,3 milioni e tra i sottoscrittori che hanno messo una "fiche" c'è anche la Wellness Holding, la cassaforte dell'imprenditore romagnolo che tiene in forma gli italiani

Nerio Alessandri passa dal fitness all'intelligenza artificiale. Il fondatore di Technogym ha investito in Datrix, azienda innovativa di tecnologie avanzate. Il fondo United Ventures ha organizzato un finanziamento da 2,3 milioni per la Pmi e tra i sottoscrittori che hanno messo una “fiche” c'è anche la Wellness Holding, la cassaforte dell'imprenditore romagnolo che tiene in forma gli italiani.

Nata 10 anni fa, Datrix non è la classica start-up, ma una Pmi ombrello di aziende tech specializzare in Augmented Analytics, l'elaborazione di dati attraverso l'intelligenza artificiale. Ormai i dati sono una commodity, anzi l'eccesso di informazioni disponibili ingolfa il processo decisionale per le aziende: i troppi dati vanno scremati, gerarchizzati, interpretati. L'algoritmo proprietario di Datrix spazia dalla Finscience, con lo studio della finanza comportamentale utilissime per le banche, all'editoria, con sistemi di monetizzazione dei contenuti, al marketing. I due fondatori, Fabrizio Milano D'Aragona e Marco Belmondo (Resp marketing e comunicazione Datrix, sono gli uomini che fecero nascere Google Italia, con una forte esperienza nel mondo del “Big Data”: i programmi sviluppati da Datrix sono tutti applicativi dove l'intelligenza artificiale, intesa come acceleratore dell'intelligenza umana, aiuta a prendere decisioni.

Nel 2019, Datrix, che conta 300 clienti a banche e multinazionali come Nestlè e L'Oreal, ha raggiunto un fatturato complessivo di 7,3 milioni di euro (+87% rispetto al 2018), con oltre 100 dipendenti, prevalentemente data scientist e ingegneri nelle quattro sedi di Milano, Roma, Viterbo e Cagliari. La Pmi viene da due recenti acquisizioni e userà la liquidità raccolta, che è una grossa provvista quasi un terzo del fatturato, per ampliare la rete vendita e inaugurare una nuova sede a New York. Ovviamente l'ingresso di un nome come Nerio Alessandri ha catalizzato l'attenzione del mercato.

Dal quartiere generale di Cesena, il re del Fitness ci tiene a precisare che si tratta di un investimento personale. Da tempo Nerio si è anche ritagliato il ruolo di piccolo investment banker: la Wellness Holding è azionista di Enervit, l'azienda di integratori sportivi di Alberto Sorbini, nella società immobiliare Cortina-Mare e nell'azienda di piscine Starpool: “Datrix rappresenta un investimento a forte potenziale nel settore dell'intelligenza artificiale - ha commentato Alessandri - un ambito cruciale per lo sviluppo dei nuovi modelli di business basati sui big data”. Ma è altrettanto facile pensare che un domani i programmi di intelligenza artificiale di Datrix possano sbarcare anche nel fitness, magari dentro le macchine e gli allenamenti Techongym. Lo scorso anno, da Londra, Alessandri lanciò la piattaforma Technogym Live, una modalità di allenamento remoto, da qualsiasi luogo, intuizione che oggi, all'epoca del Coronavirus e in tempi di distanziamento, suona come profetica e all'avanguardia.

Ma il Re del Wellness ha da sempre un pallino per l'innovazione: già nel 1996, quando ancora Internet era una parola semi-sconosciuta, lanciò i primi tapis roulant e bici connesse con una chiavetta personalizzata; e il primo software per la gestione dell'allenamento in palestra, quando ancora tutto era su carta. Oggi grazie al Mywellenss Cloud, Technogym conta 15 milioni di utenti-sportivi nel mondo.