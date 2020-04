Nero Giardini riapre la fabbrica, ma la luce in fondo al tunnel è lontana Il punto di vista di Enrico Bracalente, titolare di Bag e del marchio Nero Giardini capofila di una filiera di oltre venti aziende calzaturiere nel distretto fermano-maceratese di Ilaria Vesentini

3' di lettura

Ha riaperto le porte dello stabilimento di Monte San Pietrangeli e richiamato un 10% della forza lavoro Enrico Bracalente, titolare di Bag e del marchio Nero Giardini, capofila di una filiera di oltre venti aziende calzaturiere nel distretto fermano-maceratese, tutte ferme da inizio marzo per l'emergenza Covid-19.



«Riavviamo la progettazione perché dobbiamo completare in fretta la produzione di sandali che avevamo sospeso il 5 marzo, la maggior parte dei clienti ci ha assicurato che ritirerà la merce, l'obiettivo è tornare a pieno regime il 4 maggio», spiega l'imprenditore, 290 dipendenti diretti e oltre mille nei calzaturifici monocommittenti della filiera.



Come avete gestito lo stop produttivo in questi due mesi?

Abbiamo fatto ricorso alla Cig Covid-19 ma anticipato noi gli stipendi ai collaboratori perché immaginavamo che l'Inps avrebbe ritardato i pagamenti, come è avvenuto. Per aziende solide e strutturare come Bag, che hanno la possibilità di finanziarsi con i classici canali creditizi ritengo più utile la Cig speciale che i prestiti garantiti che il Governo proclama. Il problema è che tante Pmi e migliaia di partite Iva che erano già in difficoltà non riceveranno alcun aiuto, avrebbero bisogno di risorse a fondo perduto, come sta facendo la Germania, che ha messo a disposizione 350 miliardi per gli imprenditori, non prestiti. Ma noi paghiamo gli errori dell'ultimo trentennio, dalla seconda Repubblica in poi, arriveremo quest'anno a superare il 155% di debito sul Pil e stimiamo la perdita del 30% dei posti di lavoro.



Di fronte a questa nuova povertà come può reagire un imprenditore del settore moda?

Mi sono confrontato anche con alcuni colleghi calzaturieri veneti e cominciamo tutti a esser molto preoccupati, non vediamo la luce in fondo al tunnel: dal punto di vista di mercato non sappiamo se e come i negozi potranno tornare alla normalità e quanto gli italiani potranno e vorranno spendere in beni che non sono di prima necessità; mentre dal punto di vista politico non capiamo come sia possibile che la risposta per uscire da questa emergenza sia proporre una nuova patrimoniale o ulteriori tassazioni che finiscono per colpire sempre e solo noi imprenditori, quel 10% produttivo del Paese che paga stipendi e contributi.



Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi?

Il retail per noi è un partner non un bersaglio, motivo per cui in azienda l'area commerciale e l'amministrazione sono sempre rimaste attive, con una quarantina di dipendenti in smart working, per fornire risposte e supporto costante a clienti, fornitori e istituti di credito. Lavoriamo con una rete di circa 3mila retailer nel mondo, un migliaio di ragioni sociali in Italia per 1.500 negozi. Abbiamo concesso dilazioni di pagamenti, sospeso consegne, offerto supporto finanziario ma anche psicologico. Il problema è che non è in atto una guerra circoscritta ma una rivoluzione planetaria e noi esportiamo ancora troppo poco, il 25% del fatturato, per poter diversificare il rischio.