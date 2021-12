Nervosismo sul Vix, i livelli da monitorare per l’azionario

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bilancio in chiaroscuro per le Borse internazionali nell’ultima settimana. Tra le principali piazze finanziarie quella più pesante è stata il Nasdaq, con un calo del 2,6%, seguita dal Giappone (-2,5%). Poco mossi il Dax e il Ftse Mib mentre solo il Brasile ha messo a segno un rialzo superiore al 2 per cento. Il tema che tiene ancora banco resta quello della variante Omicron e delle sue evoluzioni. Sul mercato sta comunque montando un certo nervosismo: i dati macro clou della settimana entrante saranno...