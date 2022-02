Nespoli, 500mila pezzi al giorno All’orizzonte lo sbarco in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Vede, quando si è già dappertutto crescere è più difficile». Non un vanto eccessivo, quello di Luigi Nespoli, piuttosto l’osservazione del mercato, che vede il gruppo basato a Cantù, alle porte di Milano, giocare un ruolo di primo piano nel settore dei pennelli. In Italia ma non solo, perché quel salto dimensionale che non è riuscito alle Pmi di Viadana e dintorni, qui invece ha rappresentato nel tempo il perno della strategia. Nata negli anni ’40 come bottega artigiana, l’azienda si è sviluppata progressivamente attraverso numerose acquisizioni, arrivando alle dimensioni attuali di 1.300 addetti impiegati negli 11 siti produttivi del gruppo, con impianti sparsi in tutta Europa e anche in Cina.

Gruppo che negli ultimi due anni continua a crescere, pur se a tassi limitati, arrivando a 210 milioni nel bilancio consolidato 2021. «L’Italia per noi vale circa 40 milioni di vendite - spiega l’imprenditore, presidente della Srl italiana - e devo dire che ora il business sta crescendo. L’effetto del superbonus 110% e del bonus facciate si è visto: anche ora, se prendiamo gli ultimi dati, vediamo che siamo leggermente avanti rispetto allo scorso anno».

Loading...

Anche se la parte principale del giro d’affari è legata all’export, l’Italia mostra in effetti un trend positivo.

«I bonus del 90 e del 110% - spiega Nespoli - hanno dato una discreta spinta, tutto lavoro in più per imbianchini, stuccatori e gessisti: l’Italia infatti per noi nel business professionale cresce nell’ordine del 10%».

Il cliente principale del gruppo è comunque la grande distribuzione, in Italia come nel resto del mondo, segmento di mercato in cui la concorrenza cinese continua a farsi sentire. «Sui prezzi è una lotta continua - aggiunge l’imprenditore - anche se francamente a volte si vedono degli eccessi. La nostra controllata francese, ad esempio, ha perso per pochi centesimi una commessa importante con la catena transalpina Leroy Merlin. Come risultato, per effetto di una scelta di un gruppo francese, in Francia siamo stati costretti a ridurre l’organico».