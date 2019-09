Nessun accordo per i 126 esuberi del brand di lingerie La Perla di Natascia Ronchetti

Un piano di incentivi all’esodo per non ricorrere ai licenziamenti e gestire nel modo meno cruento possibile la fuoriuscita di 126 lavoratori dichiarati in esubero. I vertici del gruppo della lingerie di lusso La Perla hanno ribadito ai sindacati la disponibilità a mettere sul tavolo un programma di incentivi. Quanto al ricorso alla cassa integrazione resta una strada percorribile ma per ora senza nessuna garanzia, anche se l’azienda ha spiegato che è pronta a presentare al Mise il piano industriale articolato che possa essere anche la base di una eventuale richiesta di ammortizzatori sociali per un anno, così come consentito dalla legge per le organizzazioni complesse. L’accordo sembra ancora lontano.

Le linee del piano di ristrutturazione

La discussione si sposta ora al tavolo della Regione Emilia Romagna, dove lunedì prossimo, 30 settembre, è previsto un altro incontro. Tutto in vista della convocazione al ministero, che ancora non c’è stata, anche se era in calendario per la prima quindicina di settembre. In gioco, per l’azienda emiliana - che oggi fa capo alla holding olandese Tennor - c’è un piano di ristrutturazione che prevede una drastica riduzione dei costi concentrata sulla fase di lavorazione che va dall’ufficio stile alla produzione vera e propria. È sul cosiddetto continuativo, anche con l’investimento sull’innovazione, attraverso la ricerca di nuovi materiali, che i vertici del gruppo puntano per centrare l’obiettivo di un fatturato a quota 200-250 milioni entro tre anni.

Lo stato di agitazione

Obiettivo ambizioso: si parte infatti da ricavi pari a 106,2 milioni di euro (bilancio 2018). Per ora la risposta della storica azienda – fondata nel 1954 dalla bustaia bolognese Ada Masotti – non soddisfa i sindacati, che insieme ai lavoratori, in assemblea, valuteranno le azioni da intraprendere. Lo stato di agitazione, infatti, non si ferma. Ed è confermato lo sciopero di otto ore in concomitanza con l’incontro al Mise. Non è escluso che i lavoratori decidano anche, lunedì mattina, di organizzare un presidio davanti alla Regione.