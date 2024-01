Nessun allarmismo sulle banche centrali con bilanci in rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

È capitato qualche giorno fa alla banca centrale svizzera, ma non è il primo caso, né sarà l’ultimo: i conti di fine anno si chiudono in perdita. Il rosso in bilancio di una Fed o di una Bce deve preoccupare? Secondo i falchi sì. È un inutile allarmismo. Purché il nero ritorni in tempi ragionevoli.

Mercoledì scorso c’è stata una brutta notizia per i cittadini svizzeri: la loro Banca centrale nazionale ha registrato perdite, nell’ordine di 3 miliardi di franchi. Essendo gli azionisti della Banca le istituzioni pubbliche, a partire dalla Confederazione e dai Cantoni, la conseguenza è che non verranno distribuiti profitti, a loro volta utilizzati per iniziative a vantaggio della collettività.

Su queste pagine si è ricordato come negli ultimi venti anni solo sette volte la Banca nazionale ha chiuso i conti in perdita. Anche la Fed nel 2022 ha registrato perdite per quasi cento diciassette miliardi di dollari, con la prospettiva di tornare a produrre reddito solo nel 2027. Nello stesso anno in Europa, la Bce ha registrato perdite per oltre un miliardo e mezzo di euro. Il bilancio della Bundesbank ha fatto registrare perdite, per la prima volta in quarant’anni. La banca centrale olandese ha previsto perdite cumulate fino al 2026 di nove miliardi di euro. Ma per una banca centrale avere perdite di bilancio è un fatto rilevante e allarmante? Secondo i falchi sì.

Seguiamo il loro ragionamento, che è una catena con quattro anelli. Primo anello: condizione necessaria per avere una politica monetaria efficace è avere un banchiere centrale credibile in termini di difesa della stabilità monetaria. Secondo anello: a sua volta, la credibilità del banchiere centrale è legata al grado di indipendenza della banca centrale rispetto ai politici. Terzo anello: l’indipendenza si misura con una serie di indicatori, tra cui è fondamentale l’indipendenza finanziaria, cioè avere un bilancio che produce sistematicamente profitti. Quarto anello: dopo oltre un decennio di politiche monetarie espansive, con la svolta restrittiva i nodi sono venuti al pettine: tassi in salita significano automaticamente perdite sui titoli in bilancio, con tutti gli effetti negativi a catena, prima ricordati.

La soluzione? Tornare al più presto a una situazione di normalità: riduzione delle dimensioni dei bilanci delle banche centrali, cioè delle riserve bancarie in eccesso, nonché della remunerazione di tali riserve. Traduzione: occorre un lungo periodo di politica monetaria tendenzialmente restrittiva.